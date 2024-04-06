В культурной столице открылась международная выставка сюрреализма

На выставке «Сюрреализм 100. Прага, Тарту и другие истории...» чешское и эстонское сюрреалистическое искусство вступают в диалог, рассказывают сотрудники музея. Сюрреализм уже сто лет привлекает художников и никого не оставляет равнодушным. В Эстонском национальном музее выставлены произведения из Пражской национальной галереи, Южно-Чешской галереи, Эстонского художественного музея, Тартуского художественного музея и из других галерей, а также произведения из частных коллекций.

В начале ХХ века Париж был важнейшим художественным центром Европы, куда приезжали учиться и жить как эстонские, так и чешские художники. Они часто возвращались на родину с захватывающими впечатлениями и новыми идеями. В 1924 году был опубликован первый манифест сюрреализма, а уже десять лет спустя Прага стала вторым по значимости центром сюрреализма после Парижа.

Именно в Праге появились известные сейчас во всей Европе художники, такие как художница Тойен, которую даже называли королевой чешского авангарда, художники Йиндржих Штырский и Ян Шванкмайер, все они представлены на открывшейся выставке.

Выставка сюрреализма будет работать всю весну и лето. Фото: Eesti Rahva Muuseum

Заместитель министра культуры Чехии Ондржей Храст во вступительной речи на открытии выставки сказал, что Андре Бретон, написавший манифест сюрреализма, поместил художницу Тойен в десятку самых важных художников ХХ века.