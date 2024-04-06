Застройщики привлекают внимание покупателей жилья выгодными предложениями

​«Хотя по сравнению с началом года объемы продаж застройщиков на рынке недвижимости скромнее, признаки восстановления и увеличения заинтересованных сторон уже заметны. Многие покупатели жилья до сих пор ждут, но поскольку на рынке кредитования наступает определенная стабильность, опасения покупателей жилья немного отступают», - пояснил Мурер.

Он добавил, что покупка жилья - это долгосрочная инвестиция, ценность которой со временем растет, поэтому застройщики стремятся привлечь внимание покупателей различными дополнительными предложениями и скидками.

«Чтобы привлечь внимание, застройщики предлагают, среди прочего, бесплатное парковочное место, кладовку или кухонную мебель, за которую раньше приходилось платить на несколько тысяч дороже покупной цены. Они также более активны, чем раньше, предлагая значительные скидки. В настоящее время мы также предлагаем квартиры по очень привлекательным ценам в проекте Vikimõisa», - сказал Мурер.

На вопрос, что является главным для жителей Эстонии при покупке квартиры в новостройке, руководитель Kaamos Kinnisvara ответил, что при выборе по-прежнему важна цена, но также высоко ценятся продуманная планировка, низкие фиксированные затраты на строительство и парковка. Более половины людей при выборе квартиры считают важным пространство и возможность хранения вещей.