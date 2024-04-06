На прошедшем в Тюри совете уполномоченных Центристской партии утвердили список кандидатов на выборах в Европейский парламент, первым номером стал Михаил Кылварт, избирательная кампания Центристской партии будет проходить под лозунгом «Не прогибаться!»
Фото ⟩ Первым номером Центристской партии на выборах в Европарламент стал Михаил Кылварт
По словам председателя совета уполномоченных Центристской партии Эрки Сависаара, Кылварт зарекомендовал себя как эффективный и ориентированный на результат политик. «Под его руководством город Таллинн стал современным европейским городом, как председатель Союза городов и волостей он в курсе положения дел в местных самоуправлениях. Ряд инициатив Таллинна, как, например, бесплатный общественный транспорт, переняли в других странах. Немаловажен и тот факт, что неоднократно на местных и парламентских выборах Михаил Кылварт получал от избирателя очень сильный мандат», - заявил он.
В список Центристской партии на выборах в Европарламент вошли Лаури Лаатс, Эрки Сависаар, Аннели Отть, Андрей Коробейник, Янек Мягги, Моника Хауканымм, Айвар Рийсалу и Яна Тоом.
«В нашем списке представлены как кандидаты, занимавшие министерские посты, так и депутаты Рийгикогу, а также руководители местных самоуправлений и эксперты в различных областях, чьи знания и опыт могли бы принести пользу всей Европе. Наш список достаточно сильный, чтобы получить максимальную поддержку избирателя», - сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
На совете уполномоченных также была представлена избирательная программа Центристской партии на выборах в Европарламент, она сосредоточена на защите интересов жителей Эстонии и укреплении ЕС.
«Эстонии следует не прогибаться и более уверенно защищать свои интересы в Европе. На основании десятилетнего опыта могу с уверенностью сказать, что у Эстонии есть возможность сделать так, чтобы ее голос был слышен в Европе, однако для этого необходимо серьезно постараться. К сожалению, нам все чаще приходится сталкиваться с тем, что Эстония слишком легко соглашается с инициативами Брюсселя», - сказала Яна Тоом.
Яна Тоом добавила, что для сокращения неравенства необходимо принимать общеевропейские экономические меры. «Для того, чтобы обеспечить достойную жизнь каждому, мы поддерживаем разработку единой для ЕС системы минимального дохода, а также инициативы, направленные на обеспечение финансовой независимости женщин и снижение уровня безработицы среди них. Мы также считаем, что в период экономического кризиса необходимо на уровне ЕС вводить налог на сверхприбыли предприятий», - заявила она.
Яна Тоом подчеркнула, что нельзя относиться легкомысленно к решениям Европейского парламента - каждый шаг должен быть тщательно взвешен и продуман. «Центристская партия не поддерживает принятие обязательств, если отсутствуют анализ их влияния и четкий план финансирования, - уточнила она. - Вовлеченность в процесс принятия решений является основой для взаимного доверия. Мы намерены работать для того, чтобы в политические дискуссии в ЕС на максимально ранних этапах были бы вовлечены Рийгикогу, местные самоуправления, гражданские объединения и заинтересованные группы. Принятие решений должно быть ясным, понятным и прозрачным».