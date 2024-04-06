Фото ⟩ Первым номером Центристской партии на выборах в Европарламент стал Михаил Кылварт

По словам председателя совета уполномоченных Центристской партии Эрки Сависаара, Кылварт зарекомендовал себя как эффективный и ориентированный на результат политик. «Под его руководством город Таллинн стал современным европейским городом, как председатель Союза городов и волостей он в курсе положения дел в местных самоуправлениях. Ряд инициатив Таллинна, как, например, бесплатный общественный транспорт, переняли в других странах. Немаловажен и тот факт, что неоднократно на местных и парламентских выборах Михаил Кылварт получал от избирателя очень сильный мандат», - заявил он.

В список Центристской партии на выборах в Европарламент вошли Лаури Лаатс, Эрки Сависаар, Аннели Отть, Андрей Коробейник, Янек Мягги, Моника Хауканымм, Айвар Рийсалу и Яна Тоом.

«В нашем списке представлены как кандидаты, занимавшие министерские посты, так и депутаты Рийгикогу, а также руководители местных самоуправлений и эксперты в различных областях, чьи знания и опыт могли бы принести пользу всей Европе. Наш список достаточно сильный, чтобы получить максимальную поддержку избирателя», - сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

На совете уполномоченных также была представлена избирательная программа Центристской партии на выборах в Европарламент, она сосредоточена на защите интересов жителей Эстонии и укреплении ЕС.