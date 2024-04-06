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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю Ирину

rus.postimees.ee
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14-летняя Ирина.
14-летняя Ирина. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Таллинне 14-летней Ирины. 

В пятницу, 5 апреля, обеспокоенный родственник сообщил в полицию, что 14-летняя Ирина ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки. Девочка до сих пор не вернулась домой. Ирина и раньше подобным образом сбегала из дома. Она может находиться в Таллинне в районе Тонди или передвигаться в компании своих сверстников.

Ее рост 165 см, у нее стройное телосложение, черные волосы до плеч. У нее кольцо в носу, и она, вероятно, носит черную оверсайз одежду и белые кроссовки Adidas.

Полиция просит всех, кто видел Ирину или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112. 

Пропавшая Ирина. 
Пропавшая Ирина. Фото: Полиция
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