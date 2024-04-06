Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю Ирину

В пятницу, 5 апреля, обеспокоенный родственник сообщил в полицию, что 14-летняя Ирина ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки. Девочка до сих пор не вернулась домой. Ирина и раньше подобным образом сбегала из дома. Она может находиться в Таллинне в районе Тонди или передвигаться в компании своих сверстников.