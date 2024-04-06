Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Таллинне 14-летней Ирины.
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 14-летнюю Ирину
В пятницу, 5 апреля, обеспокоенный родственник сообщил в полицию, что 14-летняя Ирина ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки. Девочка до сих пор не вернулась домой. Ирина и раньше подобным образом сбегала из дома. Она может находиться в Таллинне в районе Тонди или передвигаться в компании своих сверстников.
Ее рост 165 см, у нее стройное телосложение, черные волосы до плеч. У нее кольцо в носу, и она, вероятно, носит черную оверсайз одежду и белые кроссовки Adidas.
Полиция просит всех, кто видел Ирину или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.