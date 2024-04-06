«Свадьба в Деревне изобретателей» стала любимой книгой юных эстонских читателей

Ежегодный опрос читателей Центра детской литературы Эстонии проходит уже 17-й раз каждые два года, и в этом году за своих фаворитов в библиотеках и в сети интернет проголосовали 6707 молодых читателей в возрасте от 5 до 13 лет.

Цель конкурса Nukits - отмечать авторов и издателей детской литературы и популяризировать чтение. Дети сделали свой выбор из детских книг, опубликованных в 2022 и 2023 годах. Они могли отдать один голос за текст книги, который им больше всего понравился, и второй голос за иллюстрации, которые им больше всего понравились. В предварительный отбор вошло 100 произведений, среди которых было 91 первое издание от 76 эстонских писателей и 61 иллюстрация из 97 переведенных книг.

Любимым писателем молодых читателей стал Янно Пылдма, а лучшим иллюстратором - Хейки Эрнитс. Их победу принесла книга «Свадьба в Деревне изобретателей», выпущенная издательством Tammerraamat в 2023 году. На втором месте оказались писатели Ильмар Томуск и иллюстратор Кэтрин Зарип с книгой «Золотая кошка» (Tammerraamat, 2022). Дети отдали свои голоса за книгу «Эрик Каменное сердце», написанную Андрисом Фельдманисом и Ливией Ульман (Postimees Kirjastus, 2022). Среди художников книг третье место занял Хиллар Метс с иллюстрациями к книге Ильмара Томуски «Юлиус, что ты делал летом?» (Tammerraamat, 2022). Победители получат в качестве награды бронзовую статуэтку Nukits, созданную Эло Лийви, а также денежный приз от фонда Культурного капитала.

«Премия Nukits - одна из самых престижных и масштабных наград, так как здесь могут проголосовать за своего фаворита все дети. Уже не первый раз книга о Лотте занимает первое место, и это лишь подтверждает, насколько она любимый персонаж, как лучший друг - милый, заботливый и храбрый. В то же время радует, что голоса и, следовательно, читатели были для всех хороших книг», - отметила директор Центра детской литературы Эстонии Трин Сооне.

Конкурс Nukits проводится центром совместно с библиотеками Эстонии с 1992 года каждые два года. Среди предыдущих лауреатов такие писатели, как Андрус Кивираэхк, Ильмар Томуск, Кристина Касс, и художники, как Хиллар Метс, Хейки Эрнитс, Эдгар Валтер и др.