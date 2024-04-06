Видео ⟩ Прорыв дамбы в России: тысячи домов затоплены, уже эвакуировано более 4000 человек

Телеграмм-канал SHOT сообщает, что Орск продолжает затапливаться после прорыва дамбы. В частности, ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал, по состоянию на утро 6 апреля, – 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня.

По оценке местных властей, ситуация с затоплением стремительно развивается в худшую сторону, а вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели.

Вода продолжает прибывать в старую часть города, где расположен преимущественно частный сектор. Есть риск полной изоляции микрорайона. Там уже исчезла связь и интернет. Люди сами эвакуируются и пытаются спасти животных.

Как сообщают российские СМИ, насыпная дамба, защищающая Старый город от разлива реки, не справится с потоком воды. В ближайшее время будет подтоплена вся территория Старого города. На месте работают 530 сотрудников МЧС, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

«Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств», - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «нарушение безопасности» и «халатность».

Обнаружены три тела погибших

В экстренных службах сообщили, что при патрулировании подтопленного района Орска обнаружены тела трех человек. Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 000 человек.

Как уточняет агентство «Интерфакс», микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Он застроен в основном одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.

Затопленные дома и эвакуация в Оренбургской области

По сообщению местных властей, в Оренбургской области затоплены оказались более 2500 домов и около 6900 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 4200 человек, в том числе 1019 детей. Указывается, что в пункты временного размещения были доставлены 427 жителей области, в том числе 132 ребенка.

«Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы», - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.