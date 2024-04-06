В пятницу, 5 апреля, в России в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. На данный момент всей территории области действует режим ЧС. Эвакуация людей не прекращается ни на минуту. Сообщается и о погибших.
Видео ⟩ Прорыв дамбы в России: тысячи домов затоплены, уже эвакуировано более 4000 человек
Телеграмм-канал SHOT сообщает, что Орск продолжает затапливаться после прорыва дамбы. В частности, ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал, по состоянию на утро 6 апреля, – 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня.
По оценке местных властей, ситуация с затоплением стремительно развивается в худшую сторону, а вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели.
Вода продолжает прибывать в старую часть города, где расположен преимущественно частный сектор. Есть риск полной изоляции микрорайона. Там уже исчезла связь и интернет. Люди сами эвакуируются и пытаются спасти животных.
Как сообщают российские СМИ, насыпная дамба, защищающая Старый город от разлива реки, не справится с потоком воды. В ближайшее время будет подтоплена вся территория Старого города. На месте работают 530 сотрудников МЧС, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
«Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств», - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «нарушение безопасности» и «халатность».
Обнаружены три тела погибших
В экстренных службах сообщили, что при патрулировании подтопленного района Орска обнаружены тела трех человек. Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 000 человек.
Как уточняет агентство «Интерфакс», микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Он застроен в основном одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.
Затопленные дома и эвакуация в Оренбургской области
По сообщению местных властей, в Оренбургской области затоплены оказались более 2500 домов и около 6900 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 4200 человек, в том числе 1019 детей. Указывается, что в пункты временного размещения были доставлены 427 жителей области, в том числе 132 ребенка.
«Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы», - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.