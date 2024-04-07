Уже какое-то время в планах была поездка на станцию по приему отходов, так как в быту накопилось определенное количество редко используемых или просто ненужных вещей. И как нельзя кстати мне на тест попал новый Renault Espace. Но мое с машиной знакомство началось с неприятного сюрприза.

Держу я в руках картонную коробку, наполненную разными ненужностями и делаю взмах ногой рядом с кормой машины: крышка поднимается и я пытаюсь поставить коробку в багажник… И тут я бьюсь лбом о всю ту же крышку багажника. Первая мысль, что кто-то просто настроил высоту открывания на этом уровне. Понажимал кнопочки, поизучал инструкцию и видео на Youtube, чтобы попытаться изменить высоту открытия, но, как оказалось, это и было максимальное возможное значение.