Энели Ефимова заняла первое место в предварительных заплывах в Швеции

На прошлых выходных в Финляндии Ефимова проплыла брассом за 30,35 секунды. На предварительных заплывах она продемонстрировала высокий уровень и проплыла 50 метров за 30,66 секунд занимая тем самым первое место, сообщается в пресс-релизе. Национальный рекорд Ефимовой составляет 30,08 секунды.

«Технически не все прошло идеально, - сказала Ефимова после предварительного заплыва. - В финале я попробую немного изменить положение тела, чтобы плавать выше, и я верю, что это также повлияет на время», - сказала Энели Ефимова.

За Ефимовой в предварительных заплывах следовали Софи Ханссон (30,91), выигравшая десять медалей на мировых чемпионатах, и финка Ида Хулкко (31,08). В финале также будет плавать Мария Романюк, которая проплыла 50 метров за 31,54 секунды, тем самым обновив свой личный рекорд и завоевав пятое место в финале.

В мужском заплыве на 100 метров баттерфляем в финал прошли три эстонца. Лучший результат показал рекордсмен Эстонии Алекс Ахтиайнен, который проплыл за 52,57 секунды и занял второе место в финале.

«Первые 75 метров прошли по плану, но последние 15-20 метров оказались очень сложными, - пояснил Ахтиайнен, чей национальный рекорд составляет 52,18. - Вечером у меня будет небольшой запас на старте, и я должен лучше выдержать этот финиш».

В предварительных заплывах на 100 метров баттерфляем хорошую скорость показал Даниэль Зайцев, занявший четвертое место со временем 52,93. Рекорд Зайцева составляет 52,23 секунды, который он установил два года назад.

Крегор Зирк вышел на второй день соревнований в заплывах на 200 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем, где он также пробился в финал. Сначала он выступил на 200-метровом дистанции, сохраняя силы для финала.

«Я довольно хорошо управляю своей скоростью и, подобно вчерашнему заплыву на 400 метров вольным стилем, утром мне не пришлось выкладываться на полную катушку, - сказал Зирк, который финишировал со временем 1.51,66. - Вечером у меня будет хорошая борьба с Данасом, и тогда мы увидим, за сколько я смогу проплыть».

24-летний Зирк пробился в финал также на 100 метров баттерфляем со временем 54,11, заняв последнее восьмое место.

Вечером в финале в заплыве на 50 метров на спине выступит Алан Смок, который утром показал время 26,50, тем самым заняв шестое место.