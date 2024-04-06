В День Европы, 9 мая, на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой концерт, на котором выступят Tommy Cash, Nublu, Gameboy Tetris и Bedwetters.
Tommy Cash и все-все-все: в День Европы в Таллинне состоится грандиозное шоу
День Европы в этом году особенно значим, так как Эстонии исполняется 20 лет в Европейском союзе и НАТО. «Членство в ЕС и НАТО обеспечило нам уверенность, что мы больше никогда не будем одиноки, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Приглашаю всех вместе с концертом отметить этот знаковый юбилей, потому что принадлежность к семье европейских стран с общими ценностями и целями делает Эстонию сильнее».
Празднование Дня Европы на площади Вабадузе начнется уже в 15:00 с поднятия флагов Европейского союза и НАТО, на которое ожидаются также представители правительства. С трех часов на площади будет открыта площадка с мероприятиями посвященная Европе и НАТО «Наша Европа, наше НАТО», где можно будет увидеть множество уникальных экспозиций.
Среди прочего будут представлены посольства стран-членов Европейского союза, полиция и пограничная служба, пожарная охрана, ополчение и вооруженные силы. Отдельного упоминания заслуживают служебные собаки, которые демонстрируют свои навыки. В павильоне Европейского союза также будет открыто кафе SLAVA Ukraine, миссия которого - поддержать Украину и украинцев.
Глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела сказала: «Европейский союз зародился из желания, чтобы между европейскими странами был мир, а не война, и именно это мы отмечаем 9 мая. День Европы - отличный момент, чтобы еще раз подтвердить - Эстония уже 20 лет успешно и значимо участвует в Европейском союзе и НАТО».
Концерт в честь Дня Европы, организованный Министерством иностранных дел, впервые состоялся уже в 1998 году, а традиция возродилась в 2022 году. В этом году главным артистом концерта стал признанный рэп-исполнитель Tommy Cash. Редко выступающий в Эстонии артист говорит, что с нетерпением ждет встречи с домашней аудиторией.
Мероприятия, посвященные Дню Европы, проходят по всей Эстонии. На Ратушной площади в Нарве также состоится грандиозный концерт в честь Дня Европы, на котором выступят Smilers, Uku Suviste и Alika с Нарвским симфоническим оркестром. В Тартуском университете на конференции, организованной Институтом Скитте, будут обсуждаться влияние Европейского союза на Эстонию. На концерте в Выру предстанет Daniel Levi. Все события, связанные с Днем Европы, бесплатны для посещения.