Tommy Cash и все-все-все: в День Европы в Таллинне состоится грандиозное шоу

День Европы в этом году особенно значим, так как Эстонии исполняется 20 лет в Европейском союзе и НАТО. «Членство в ЕС и НАТО обеспечило нам уверенность, что мы больше никогда не будем одиноки, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Приглашаю всех вместе с концертом отметить этот знаковый юбилей, потому что принадлежность к семье европейских стран с общими ценностями и целями делает Эстонию сильнее».

Празднование Дня Европы на площади Вабадузе начнется уже в 15:00 с поднятия флагов Европейского союза и НАТО, на которое ожидаются также представители правительства. С трех часов на площади будет открыта площадка с мероприятиями посвященная Европе и НАТО «Наша Европа, наше НАТО», где можно будет увидеть множество уникальных экспозиций.

Среди прочего будут представлены посольства стран-членов Европейского союза, полиция и пограничная служба, пожарная охрана, ополчение и вооруженные силы. Отдельного упоминания заслуживают служебные собаки, которые демонстрируют свои навыки. В павильоне Европейского союза также будет открыто кафе SLAVA Ukraine, миссия которого - поддержать Украину и украинцев.