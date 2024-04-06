Зумеры в США все чаще становятся сантехниками и электриками вместо того, чтобы поступать в университеты

Ключевым фактором в пользу «работы руками» в последние годы становится плата за обучение. В общественных колледжах она обычно составляет от восьми до 14 тысяч долларов в год, а в частных и государственных университетах - от 28 до 40 тысяч долларов в год. К тому же в профессиональных училищах студентам часто предлагают совмещать занятия с работой, чтобы получать необходимую практику, и даже помогают молодым людям с поиском заказов на первое время.

Руководитель Ассоциации специалистов-контрактников по сантехническим и отопительным работам в Пенсильвании Майкл Макгроу отметил две тенденции: приток молодых людей в училища после пандемии и рост средних зарплат за «работу руками» по всему штату. Стоимость обучения в школах при Ассоциации в среднем составляет три тысячи долларов в год, а выпускники сейчас зарабатывают около 60 тысяч. По словам Макгроу, всего пять лет назад этот показатель составлял скорее 35 тысяч. «После ковида многие люди поняли, что работа мастером - это подходящая карьера для обеспечения достойного уровня жизни», - объясняет Макгроу. Многие предприятия в пандемию закрывались из-за отсутствия спроса, но спрос на ремонтные работы, починку электрооборудования и сантехники оставался на прежнем уровне.

Еще одна причина популярности училищ и «работы руками» — отношение работодателей. Те считают зумеров ненадежными и непредсказуемыми