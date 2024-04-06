В США все больше молодых людей выбирают профессии сантехников и электриков вместо того, чтобы идти учиться в университеты. Молодые специалисты больше не хотят жить ради работы, как их родители. «Медуза» рассказывает, как получилось, что поколение 20-летних в США все чаще предпочитает высшему образованию и корпоративным ограничениям «работу руками» и личный комфорт.
Зумеры в США все чаще становятся сантехниками и электриками вместо того, чтобы поступать в университеты
Многие молодые американцы разочаровываются в карьерном пути, который предпочитали их старшие родственники: учеба в колледже, скромная должность в крупной компании, повышение через несколько лет.
Такие эмоции объясняются, с одной стороны, нежеланием самих зумеров становиться частью привычной системы и «проводить жизнь за монитором», а с другой - недоверием руководителей, которые часто скептически относятся к претендентам без опыта. Параллельно наметился спрос на виды работ, позволяющие молодым людям сохранить высокую степень свободы. Сантехникам, электрикам и сварщикам не приходится волноваться, пытаясь убедить рекрутеров в своих талантах.
В отличие от предшествующих поколений зумеры не стремятся попасть в офис и больше ценят личную свободу
По данным некоммерческой организации National Student Clearinghouse, количество студентов, которые зачисляются в общественные колледжи с профессионально-техническим уклоном за последний год выросло на 16 процентов и сейчас составляет больше, чем за все время с начала исследований в 2018-м. За этот же промежуток количество студентов, обучающихся по строительным специальностям, увеличилось на 23 процента, а обучающихся по программам технического обслуживания и ремонта систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также автомобилей - на семь процентов. Институт Гэллапа, занимающийся опросами общественного мнения, установил, что за последние десять лет доля американцев, уверенных в системе высшего образования, снизилась с 57 процентов до 36. В университетах США сейчас учится на три миллиона человек меньше, чем в 2011-м.
Эксперты связывают такую тенденцию с разочарованием американцев в установке «колледж для всех», которая на протяжении трех предыдущих поколений подразумевала, что при желании любая семья даже со скромным достатком может обеспечить своему ребенку высшее образование. В период пандемии многие родители лишились возможности оплачивать высшие учебные заведения, а выпускники столкнулись с тем, что потенциальные работодатели почти всегда отказывают кандидатам на вакантную должность, если у тех нет опыта. Все эти факторы подтолкнули зумеров к пересмотру жизненных целей и профессиональных амбиций.
Еще одним поводом для разочарования в системе высшего образования стало частое несоответствие специальности выпускников и тех должностей, на которые им удается устроиться. Исследование анализирующей рынок труда организации Burning Glass Institute и некоммерческого образовательного фонда Strada в начале этого года показало, что почти половина молодых американцев после окончания университета нанимается на работу, где их профильная специальность не требуется.
«Не каждому нужна степень, а если степень есть у каждого, то это понижает ее значимость», - сказал 18-летний ученик выпускного класса из Хьюстона, Техас Джордж Белчер. Сначала Белчер планировал поступать в университет, но уже в старшей школе его заинтересовала нефтяная отрасль. Ближайшей осенью Джордж планирует зачислиться в училище на образовательную программу продолжительностью два года, после чего он сможет работать на нефтяной платформе. Белчер объяснил свое решение тем, что ему нравится океан. Еще ему показалась привлекательной идея работать по графику неделя через неделю, как принято на подобных предприятиях.
20-летний Таннер Берджесс - еще один американец, который сознательно отказался от продолжения учебы, - рассказал The Wall Street Journal, что принял решение о будущем в период пандемии. Сначала он, как и Белчер, собирался поступать в университет, но затем увидел, как его родители со степенями проводят почти все время за компьютерами. Берджессу не понравилась такая перспектива, и он записался на девятимесячный курс по сварке. «Мне показалось, что это крутая работа, потому что в ней много огня, - объяснил он. - В конце дня ты чувствуешь себя хорошо. Ты занимаешься физическим трудом и у тебя есть ощущение завершенного дела».
На момент подготовки и выхода материала WSJ Берджесс занимался установкой труб в больнице в Сан-Диего. Среди преимуществ своей профессии он выделил достойную зарплату и возможность не беспокоиться о том, будет ли у него работа в будущем. Высокий спрос на мастеров эксперты связывают с разрывом поколений: после выхода на пенсию пожилых сантехников, электриков, сварщиков и ремонтников на рынке труда образовался вакуум, поскольку еще несколько лет назад молодые американцы предпочитали подобным специальностям учебу в колледже и интеллектуальный труд. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
Мать Таннера Берджесса Лиза Хопкинс, которая обучалась театральному искусству, а затем получила степень магистра делового администрирования, поначалу отнеслась к желанию сына стать сварщиком с недоверием, но спустя некоторое время согласилась с его аргументами. Теперь она радуется, что Таннер нашел занятие, которое ему нравится, сулит хорошие перспективы и гарантирует материальную стабильность. «Он уже думает о том, чтобы купить дом к 24 годам, - рассказала Хопкинс про сына. - (Он думает:) „У меня нет никаких долгов, я вне конкуренции“».
Ключевым фактором в пользу «работы руками» в последние годы становится плата за обучение. В общественных колледжах она обычно составляет от восьми до 14 тысяч долларов в год, а в частных и государственных университетах - от 28 до 40 тысяч долларов в год. К тому же в профессиональных училищах студентам часто предлагают совмещать занятия с работой, чтобы получать необходимую практику, и даже помогают молодым людям с поиском заказов на первое время.
Руководитель Ассоциации специалистов-контрактников по сантехническим и отопительным работам в Пенсильвании Майкл Макгроу отметил две тенденции: приток молодых людей в училища после пандемии и рост средних зарплат за «работу руками» по всему штату. Стоимость обучения в школах при Ассоциации в среднем составляет три тысячи долларов в год, а выпускники сейчас зарабатывают около 60 тысяч. По словам Макгроу, всего пять лет назад этот показатель составлял скорее 35 тысяч. «После ковида многие люди поняли, что работа мастером - это подходящая карьера для обеспечения достойного уровня жизни», - объясняет Макгроу. Многие предприятия в пандемию закрывались из-за отсутствия спроса, но спрос на ремонтные работы, починку электрооборудования и сантехники оставался на прежнем уровне.
Еще одна причина популярности училищ и «работы руками» — отношение работодателей. Те считают зумеров ненадежными и непредсказуемыми
Еще летом 2023 года специалист в области рекрутинга Джек Келли в материале для Forbes отмечал, что в большинстве вакансий на сайтах по поиску работы и подбору персонала (например, LinkedIn и Indeed) среди необходимых требований указан опыт от трех до пяти лет на аналогичной должности. По словам Келли, у соискателей в ответ возникает риторический вопрос: «Как мне получить работу, для которой требуется опыт, если никто не нанимает меня, чтобы я мог получить этот опыт?»
Опрос, проведенный в апреле 2023-го порталом Resume Builder, показал, что 74 процента из 1344 управленцев и руководителей испытывают трудности при работе с зумерами. Среди причин, по которым молодые сотрудники не устраивали работодателей, респонденты упомянули:
- отсутствие технических навыков (39%),
- недостаток усердия (37%), мотивации (37%), продуктивности (37%) и концентрации (36%),
- плохие коммуникативные способности (36%)
- и обидчивость (35%).
Каждый восьмой руководитель признался, что хоть раз увольнял зумера в течение всего лишь недели с момента, когда тот приступал к рабочим обязанностям.
«Представители поколения Z, с которыми мне приходилось сотрудничать, часто утомляли меня, - признался HR-менеджер компании SGK Global Shipping Services Акпан Укэмэ. - Им недостает дисциплины, и им нравится не соглашаться. У меня не раз случались стычки с сотрудниками-зумерами. Наша компания функционирует онлайн, а им кажется, что они знают все о цифровом мире, поэтому они начинают поучать меня. Они думают, что они лучше тебя, что они умнее тебя, что у них больше таланта. И обо всем этом они говорят тебе в лицо».
Экономист, бизнес-консультант и специалист по вопросам человеческого капитала и автоматизации Равин Джесутан согласился с тем, что у поколения Z «очень специфическое отношение к работе по сравнению с предшествующими поколениями». По словам эксперта, это во многом связано с тем, что зумеры - первые за многие десятилетия молодые люди, чей уровень материального благосостояния не превышает уровень благосостояния их родителей. К тому же им пришлось в раннем возрасте справляться с такими глобальными потрясениями, как пандемия коронавируса.
«Мне кажется, что они скорее стремятся работать, чтобы жить, чем жить ради работы, как многие представители старших поколений, - рассуждает про зумеров Джесутан. - Это особенно справедливо в отношении западных стран, где они столкнулись с последствиями нарушенных обещаний. В прежние времена на Западе считалось, что если ты проработал 30 лет, то гарантировал себе достойную пенсию, бесплатное медицинское обслуживание и так далее. Сегодня ничего этого больше не существует. Они увидели, как их родителей, бабушек и дедушек лишили этого, и начали рассуждать так: „Я хорош настолько, насколько хороши мои способности. Я хорош настолько, насколько хороший результат я показываю прямо сейчас. Вот условия, при которых я согласен работать, и вы либо соглашаетесь с ними, либо нет“».
Последствия экономических кризисов и пандемии перечеркнули надежды многих представителей старших поколений - например, миллениалов - на стабильный доход и собственное жилье. Рост цен на все, включая недвижимость, и необходимость выплачивать академические кредиты - все это сейчас не позволяет американцам, которые росли в 1990-е и 2000-е, накапливать благосостояние и жить на том уровне, на котором они планировали, когда получали высшее образование и полностью погружались в работу. По мнению Джесутана, разочарование в мечте о доступном образовании и работе по специальности способствовало выработке у зумеров уникального отношения к выбору профессии и жизненного пути, непохожего на то, чем руководствовались их бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры.
Эксперты по коммуникативным стратегиям отмечают, что из-за последствий пандемии многим молодым людям недостает базовых навыков, которые большинство работодателей считают необходимыми: способности укладываться в дедлайны или заранее предупреждать о задержке со сдачей проекта, умения подготовиться к собеседованию и поддержать разговор с HR-специалистом, пунктуальности и организованности. Некоторые рекрутеры в разговоре с корреспонденткой Voice of America Дорой Мекуар пожаловались на то, что зумеры выбирают для официальных созвонов шумные места и неуместно одеваются на деловые встречи.
«Зумеры проводят огромное количество времени онлайн, - характеризует „проблемное“ для работодателей поколение специалист по рекрутингу Джек Келли. - По данным (сервиса по сбору данных в сфере труда) Morning Consult Pro, в среднем они проводят за просмотром социальных сетей не меньше четырех часов в день - вдвое больше, чем средний совершеннолетний в Америке. Им приходится мириться с ударами по эго и с психологическими проблемами, пока они безуспешно пытаются найти себе подходящую работу, подрабатывая в магазине, беспокоясь из-за долгов по платежам за учебу и чувствуя себя преданными, поскольку у них не получится заработать достаточно денег, чтобы снять квартиру, купить машину или накопить на приобретение дома».
Зумеры переосмысляют представления о работе из-за трудностей в общении и офисного графика
Многие эксперты в сфере труда считают, что зумеров едва ли можно винить в том, что они относятся к работе не так, как предыдущие поколения. А некоторые и вовсе уверены, что молодые люди поступают правильно, отстаивая свои интересы, не соглашаясь на переработки и отказываясь от некомфортных взаимодействий. Для многих американцев за последние десятилетия работа стала одержимостью: они часто недовольны своими результатами, что ведет к выгоранию, подавленному состоянию и усугублению гендерного неравенства. Как писали корреспондентки The New York Times Клэр Кейн Миллер и Санам Яр еще в 2019-м, трудоголикам «все сложнее находить время для детей, увлечений, домашних питомцев и вообще любой другой жизни за исключением того, за что им платят».
Однако молодые работники, по словам Миллер и Яр, еще до пандемии начали сопротивляться токсичной среде на рабочем месте, переработкам и гнетущему графику: «Все больше (зумеров) ожидают и требуют гибкости - например, чтобы им предоставляли продолжительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Требования касаются и повседневных моментов, таких как возможность работать удаленно, при необходимости приходить позже или уходить раньше, делать перерывы для упражнений или медитации. Всю остальную жизнь они проводят в телефонах без привязки к месту или времени - так почему с работой должно быть иначе?»
Разница в отношении к работе зумеров и всех предшествующих поколений только усугубилась после пандемии. Журналистка Элейна Демопулос в материале для The Guardian рассказывает о том, что молодые люди в последние годы начали чаще проваливать собеседования: некоторые приходят неподготовленными и даже не знают, что производит компания, куда они пытаются устроиться, другие сильно опаздывают и в целом производят на рекрутеров впечатление легкомысленных сотрудников. Из-за этого их часто критикуют за отсутствие амбиций и безответственность.
Однако для самих зумеров такое отношение к собеседованиям - лишь реакция на то, что кажется им неуважением со стороны работодателей. По словам 25-летней Кейси Харриган, которая работает в рекламном бизнесе, больше всего ее и представителей ее поколения раздражают «идиотские вопросы» - например, «опишите себя в трех словах» или «назовите вашу главную слабость». «Возникает ощущение, что нас оценивают на основе тривиальных критериев, - объясняет Харриган. - Зумерам в целом не нравятся вопросы, на основании которых на них навешивают ярлыки. Мы действуем против системы и добиваемся движения вперед».
А основательница и руководительница онлайн-медиа для женщин в университетской среде Campus Media Стефани Каплан-Льюис отмечает, что зумеры не готовы цепляться за любую возможность, как делали предыдущие поколения. Для них важно не только получить должность, но и убедиться, что к ним будут относиться с уважением и что они смогут работать в комфортных условиях.
«Зумеры относятся к собеседованиям как к улице с двусторонним движением, - объясняет Каплан-Льюис. - Они хотят услышать от работодателей, почему они должны захотеть работать в этой компании. Они хотят увидеть хотя бы базовый уровень уважения к себе, вместо того чтобы чувствовать, что откликнуться на вакансию - это то же самое, что пройти через строй».
Несоответствие между ожиданиями зумеров и работодателей стало одной из причин, по которым молодые люди начали стремиться к большей независимости в профессиональном плане и предпочитать «работу руками» офисной рутине со стандартным распорядком и строгой дисциплиной. Руководительница компании по подбору персонала Rust Belt Recruiting Эшли Браун в разговоре с WSJ подтвердила, что в последние годы появилось больше подходящих кандидатов на вакансии машинистов, сварщиков и специалистов по техническому обслуживанию.
Количество профессиональных плотников в США за последнее десятилетие выросло с 1,164 миллиона до 1,275 миллиона человек, а их средний возраст понизился с 42,2 до 40,9 лет. Электриков за промежуток с 2013-го по 2023-й стало больше на 229 тысяч при снижении среднего возраста на 2,9 лет. Тенденция на рост количества мастеров при «омоложении» профессии наблюдается и в других специальностях, таких как сантехника и обслуживание отопительных и вентиляционных систем. Генеральный директор специализирующейся на услугах в области энергетики компании Lantern Energy Питер Каллан рассказал WSJ, что за последний год резко увеличилось количество откликов на технические вакансии среди молодых людей, которые собирались поступать в колледж, но передумали. Количество откликов за последние пять лет, по словам Каллана, увеличилось примерно втрое. «Предложение начинает соответствовать спросу», - охарактеризовала этот тренд на рынке труда специалистка по рекрутингу Эшли Браун.