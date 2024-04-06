Президент Финляндии: «Считаю хорошим решение держать границу с Россией закрытой»

Решение закрыть границы, принятое правительством осенью, предотвратили эскалацию ситуации с направляемой миграцией, считает президент Финляндии. По его мнению, Россия ведет двойную игру.

«Россия, Путин использует людей в качестве инструмента, орудия в войне, что безжалостно, цинично и в корне неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии - примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса - боязнь России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию», - говорит Стубб и уточняет, что считает правильным решение держать границу закрытой.

На уходящей неделе Финляндия стала восьмой страной, заключившей двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. Финляндия также объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи в 188 млн евро.

По словам Стубба, в рамках договора Финляндия готовится к обширному сотрудничеству. «В долгосрочной перспективе это политический договор, договор о безопасности и финансировании, поддержке экономики, а также реконструкции страны. Мы сейчас прокладываем Украине путь в ЕС и НАТО», - отметил президент Финляндии.

В краткосрочной перспективе, по его словам, речь идет о том, каким образом Финляндия будет поддерживать Украину регулярно.