Эстонский бизнес заплатил за использование окружающей среды намного меньше, чем годом ранее

В прошлом году платежи, связанные с добычей, обращением с отходами, загрязнением воздуха или воды, а также платой за специальное использование воды, были на 47 миллионов больше.

Плата за использование окружающей среды вносится за право пользования природными ресурсами, и целью ее применения является избежание или сокращение возможного ущерба, причиняемого в результате использования природных ресурсов, выброса загрязняющих веществ в окружающую среду и захоронения отходов. Сбор обязателен как для обладателей экологического разрешения, так и для лиц, объем или способ ведения деятельности которых обязывает иметь такое разрешение.

По словам руководителя отдела по окружающей среде Департамента окружающей среды Ахто Ээсмяэ, целью сборов является снижение негативного воздействия на окружающую среду, а собранные средства распределяются на улучшение ее состояния.

«Цель сборов за окружающую среду - воздействовать на лиц в изменение своей деятельности таким образом, чтобы их окружающее воздействие было минимальным. Расходы, связанные с предотвращением, ограничением и утилизацией загрязнений, покрывают сами пользователи окружающей среды, то есть предприниматели, чья деятельность требует окружающего разрешения. Собранные средства за окружающую среду распределяются между национальным бюджетом и бюджетами местных органов управления, находящихся на месте использования окружающей среды, и используются для поддержания состояния окружающей среды, восстановления природных ресурсов и устранения ущерба окружающей среде, вызванного добычей» - сказал Ээсмяэ.