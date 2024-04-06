В 2023 году компании в Эстонии задекларировали около 102 миллионов евро в качестве сборов за использование окружающей среды. После проверок Департамента окружающей среды эта сумма увеличилась еще на 400 тысяч евро.
Эстонский бизнес заплатил за использование окружающей среды намного меньше, чем годом ранее
В прошлом году платежи, связанные с добычей, обращением с отходами, загрязнением воздуха или воды, а также платой за специальное использование воды, были на 47 миллионов больше.
Плата за использование окружающей среды вносится за право пользования природными ресурсами, и целью ее применения является избежание или сокращение возможного ущерба, причиняемого в результате использования природных ресурсов, выброса загрязняющих веществ в окружающую среду и захоронения отходов. Сбор обязателен как для обладателей экологического разрешения, так и для лиц, объем или способ ведения деятельности которых обязывает иметь такое разрешение.
По словам руководителя отдела по окружающей среде Департамента окружающей среды Ахто Ээсмяэ, целью сборов является снижение негативного воздействия на окружающую среду, а собранные средства распределяются на улучшение ее состояния.
«Цель сборов за окружающую среду - воздействовать на лиц в изменение своей деятельности таким образом, чтобы их окружающее воздействие было минимальным. Расходы, связанные с предотвращением, ограничением и утилизацией загрязнений, покрывают сами пользователи окружающей среды, то есть предприниматели, чья деятельность требует окружающего разрешения. Собранные средства за окружающую среду распределяются между национальным бюджетом и бюджетами местных органов управления, находящихся на месте использования окружающей среды, и используются для поддержания состояния окружающей среды, восстановления природных ресурсов и устранения ущерба окружающей среде, вызванного добычей» - сказал Ээсмяэ.
Среди 102 миллионов евро сборов за окружающую среду, задекларированных в 2023 году, 53,8 миллиона евро составляют платежи за право на добычу минеральных ресурсов, 23,74 миллиона евро - сборы за утилизацию отходов, 14,03 миллиона евро - платежи за специальное использование воды, 6,08 миллиона евро - сборы за загрязнение внешнего воздуха, 4,2 миллиона евро - сборы за загрязнение воды, а также 48 тысяч евро - платежи за производство электроэнергии из ветра, которые впервые начали декларироваться с третьего квартала 2023 года.
Более половины всех задекларированных сборов связаны с платежами за право на добычу минеральных ресурсов. Большая часть сборов за добычу минеральных ресурсов связана с добычей сланца и зависит от мировых цен на нефть: если мировые цены высоки, то сборы за окружающую среду также увеличиваются, а если цены низкие, то сборы уменьшаются.
«В прошлом году было задекларировано 13,25 миллиона тонн сланца и утилизировано 42,17 миллиона евро ресурсного сбора за добычу и непригодность. В результате добычи сланца собираются сборы за право на добычу и сборы за хранение золы от сланца, которые составляют 14,5 миллионов евро за 4,8 миллиона тонн отложенного сланца», - пояснил Ээсмяэ.
В 2023 году в бюджеты местных органов управления поступило около 15 миллионов евро сборов за окружающую среду, большая часть которых поступила в район административных центров Алутагузе (4,4 миллиона евро), Нарва-Йыэсуу (1,5 миллиона евро) и Саку (785 тысяч евро).