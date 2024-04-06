Теплый воздух из Африки поднимет столбик термометра в Эстонии

Как передало BNS Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. Зона осадков будет перемещаться с северо-востока на юго-восток, к утру дождь прекратится, но появится туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек, на побережье порывами до 15 м/сек. К утру ветер немного ослабеет.

Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла, в юго-восточной Эстонии до 10 градусов. В понедельник днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный - западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем 9-15, на побережье местами до 5 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность, утром облачность уплотнится, но без существенных осадков. Ветер юго-западный - западный, утром южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 0 - +6 градусов. Во вторник днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Вечером ветер юго-восточный, немного усилится. Температура воздуха днем 12...17, на юге Эстонии до 20, на побережье местами 7 градусов тепла.

В ночь на среду в Эстонии малооблачно, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, утром на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла.

В среду днем, начиная с островов, облачность увеличится, по многим регионам пройдут дожди. Вечером, начиная с запада, облака начнут рассеиваться и дожди прекратятся. Ветер юго-восточный - южный, во второй половине дня с островов перейдет к юго-западному и достигнет 6-11, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха в среду днем 19-24 градуса в восточной Эстонии, 11-17 градусов в западной Эстонии, до 8 градусов тепла на побережье.