На поверхности воды реки Пярну появилось сильное загрязнение

«На поверхности реки Пярну и в портовой зоне наблюдается довольно сильное загрязнение. Можно сказать, что площадь загрязнения, похожего на дизельное, составляет несколько тысяч квадратных метров, его длина - около 400 метров», - рассказал ERR оперативный руководитель Спасательного департамента Тармо Вольтейн.

По словам Вольтейна, распространение загрязнения сначала останавливают с помощью абсорбирующих бонов, а затем предпринимаются усилия по его ликвидации. По данным Департамента окружающей среды, загрязнение будет устранено к воскресенью.

Вольтейн советует рыбакам пока держаться подальше от зоны загрязнения, поскольку перемещение туда приведет к рассеиванию загрязнения.