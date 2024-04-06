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На поверхности воды реки Пярну появилось сильное загрязнение

rus.postimees.ee BNS
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Загрязнение. Иллюстративное фото.
Загрязнение. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu / Postimees

В субботу около 13:00 на реке Пярну в районе рыбного порта Япси было обнаружено загрязнение площадью в несколько тысяч квадратных метров. Спасательный департамент вместе с Департаментом окружающей среды работают над устранением загрязнения.

«На поверхности реки Пярну и в портовой зоне наблюдается довольно сильное загрязнение. Можно сказать, что площадь загрязнения, похожего на дизельное, составляет несколько тысяч квадратных метров, его длина - около 400 метров», - рассказал ERR оперативный руководитель Спасательного департамента Тармо Вольтейн.

По словам Вольтейна, распространение загрязнения сначала останавливают с помощью абсорбирующих бонов, а затем предпринимаются усилия по его ликвидации. По данным Департамента окружающей среды, загрязнение будет устранено к воскресенью.

Вольтейн советует рыбакам пока держаться подальше от зоны загрязнения, поскольку перемещение туда приведет к рассеиванию загрязнения.

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