В Пярну на поверхности реки появилось сильное загрязнение

Руководитель Спасательного департамента Тармо Вольтейн в интервью ERR сообщил, что на поверхности реки Пярну обнаруженное загрязнение похоже на дизельное.

Площадь этого загрязнения составляет несколько тысяч квадратных метров, а его длина примерно 400 метров.

Вольтейн указал, что пока неясно, как произошло загрязнение. Эксперты считают, что это не должно представлять опасности для рыб и другой живности. Рыбакам советуется временно избегать области загрязнения, поскольку их присутствие может способствовать рассеиванию загрязнения.