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В Пярну на поверхности реки появилось сильное загрязнение

rus.postimees.ee
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Загрязнение. Иллюстративное фото.
Загрязнение. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu / Postimees

В сбботу около 13:00 в районе рыбного порта Япси на реке Пярну было замечено загрязнение площадью в несколько тысяч квадратных метров, пишет новостной портал ERR.

Спасательный департамент вместе с Департаментом окружающей среды работают над устранением загрязнения.

Руководитель Спасательного департамента Тармо Вольтейн в интервью ERR сообщил, что на поверхности реки Пярну обнаруженное загрязнение похоже на дизельное.

Площадь этого загрязнения составляет несколько тысяч квадратных метров, а его длина примерно 400 метров.

Согласно данным Департамента окружающей среды, загрязнение планируется устранить к воскресенью.

Вольтейн указал, что пока неясно, как произошло загрязнение. Эксперты считают, что это не должно представлять опасности для рыб и другой живности. Рыбакам советуется временно избегать области загрязнения, поскольку их присутствие может способствовать рассеиванию загрязнения.

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