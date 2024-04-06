В сбботу около 13:00 в районе рыбного порта Япси на реке Пярну было замечено загрязнение площадью в несколько тысяч квадратных метров, пишет новостной портал ERR.
В Пярну на поверхности реки появилось сильное загрязнение
Спасательный департамент вместе с Департаментом окружающей среды работают над устранением загрязнения.
Руководитель Спасательного департамента Тармо Вольтейн в интервью ERR сообщил, что на поверхности реки Пярну обнаруженное загрязнение похоже на дизельное.
Площадь этого загрязнения составляет несколько тысяч квадратных метров, а его длина примерно 400 метров.
Согласно данным Департамента окружающей среды, загрязнение планируется устранить к воскресенью.
Вольтейн указал, что пока неясно, как произошло загрязнение. Эксперты считают, что это не должно представлять опасности для рыб и другой живности. Рыбакам советуется временно избегать области загрязнения, поскольку их присутствие может способствовать рассеиванию загрязнения.