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Жители по всей Эстонии столкнулись с отключением электричества

rus.postimees.ee
Обновлено 6 апреля 2024, 20:52
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Электролинии. Снимок иллюстративный.
Электролинии. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO / Rene Traut

Сегодня вечером, незадолго до восьми часов, в Харьюмаа остались без электричества более 2000 домов. Спустя час с такой же проблемой столкнулись и жители Тартумаа.

Карта перебоев в электроснабжении свидетельствует о том, что сегодня вечером, незадолго до восьми часов, в Харьюмаа остались без электричества более 2000 домов.

Руководитель по коммуникациям в Elektrilevi Кристи Рейланд заявила Postimees, что больше всего перебоев произошло именно в районе Арукюла. «Вблизи подстанции Арукюла произошло короткое замыкание, из-за которого отключился один трансформатор», - сказала она.

Рейланд отметила, что бригада находится в Арукюле, и они планируют восстановить электроснабжение в течение часа.

Карта перебоев.
Карта перебоев. Фото: Postimees

Спустя час перебои случились и в Тартумаа, оставив сотни домохозяйств без электричества. 

Elektrilevi разослал уведомление о сбое передачи электроэнергии. Восстановить электроснабжение планируется к 22:30.

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