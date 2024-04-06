Жители по всей Эстонии столкнулись с отключением электричества

Карта перебоев в электроснабжении свидетельствует о том, что сегодня вечером, незадолго до восьми часов, в Харьюмаа остались без электричества более 2000 домов.

Руководитель по коммуникациям в Elektrilevi Кристи Рейланд заявила Postimees, что больше всего перебоев произошло именно в районе Арукюла. «Вблизи подстанции Арукюла произошло короткое замыкание, из-за которого отключился один трансформатор», - сказала она.

Рейланд отметила, что бригада находится в Арукюле, и они планируют восстановить электроснабжение в течение часа.

Карта перебоев. Фото: Postimees

Спустя час перебои случились и в Тартумаа, оставив сотни домохозяйств без электричества.

Elektrilevi разослал уведомление о сбое передачи электроэнергии. Восстановить электроснабжение планируется к 22:30.