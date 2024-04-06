Правительственное обсуждение бюджетной стратегии ни к чему не привело

Ляэнеметс сказал, что весенний прогноз Министерства финансов не принес правительству негативных новостей, поскольку, сравнивая его с прогнозом центрального банка Эстонии на конец прошлого года, ситуация стала намного лучше.

«Отрицательные сценарии не сбылись. Это означает, что экономика вернется к росту уже в этом году, и следующий год ожидается с экономическим ростом в три процента. Тем не менее, это не поможет решить проблему госбюджета».

Ляэнеметс сказал, что для избежания увеличения дефицита, необходимо ввести новые налоги и сократить расходы. «Я думаю, что оба варианта вызовут болезненные ощущения. Если все-таки сократить расходы на миллиард, то это в итоге означает, что все общество должно будет отказаться от определенных услуг».

Министр образования и науки Кристина Каллас подтвердила, что на пятничном собрании решений принято не было. «Мы обсуждали, какие у нас есть варианты, и как мы можем выйти из этой ситуации. Министерство финансов проводит анализ наших потенциальных вариантов».

Каллас отметила, что, вероятно, придется серьезно сократить расходы. Говоря о повышении налогов, она напомнила, что налог на автомобили уже был утвержден, и теперь его нужно принять в текущем году, он начнет действовать с 2025 года. «Это уже запланировано, и это не отменено. Также налог на сладкие напитки, который, вероятно, мы еще не сможем ввести в 2025 году».