Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что в настоящее время у правительства нет никакого плана, как справиться с госбюджетом на следующий год. На пятничном обсуждении бюджетной стратегии не было достигнуто соглашений.
Правительственное обсуждение бюджетной стратегии ни к чему не привело
Ляэнеметс сказал, что весенний прогноз Министерства финансов не принес правительству негативных новостей, поскольку, сравнивая его с прогнозом центрального банка Эстонии на конец прошлого года, ситуация стала намного лучше.
«Отрицательные сценарии не сбылись. Это означает, что экономика вернется к росту уже в этом году, и следующий год ожидается с экономическим ростом в три процента. Тем не менее, это не поможет решить проблему госбюджета».
Ляэнеметс сказал, что для избежания увеличения дефицита, необходимо ввести новые налоги и сократить расходы. «Я думаю, что оба варианта вызовут болезненные ощущения. Если все-таки сократить расходы на миллиард, то это в итоге означает, что все общество должно будет отказаться от определенных услуг».
Министр образования и науки Кристина Каллас подтвердила, что на пятничном собрании решений принято не было. «Мы обсуждали, какие у нас есть варианты, и как мы можем выйти из этой ситуации. Министерство финансов проводит анализ наших потенциальных вариантов».
Каллас отметила, что, вероятно, придется серьезно сократить расходы. Говоря о повышении налогов, она напомнила, что налог на автомобили уже был утвержден, и теперь его нужно принять в текущем году, он начнет действовать с 2025 года. «Это уже запланировано, и это не отменено. Также налог на сладкие напитки, который, вероятно, мы еще не сможем ввести в 2025 году».
Что касается налога на оборону, здесь, по словам Каллас, идут обсуждения, и рассматриваются различные варианты.
Министр финансов Март Вырклаэв ранее заявил, что из-за плохой экономической ситуации в следующем году новых налогов помимо уже запланированных и предполагаемых повышений не планируется. После пятничного обсуждения стратегии бюджета он подтвердил ERR, что в следующем году также не будет введен налог на оборону. Вероятнее всего, Вырклаэв видит решение в сокращении расходов, новые сокращения должны затронуть целевые учреждения.
Ляэнеметс отметил, что необходимо поторопиться с сокращением дефицита бюджета, потому что, если возникнет еще один кризис, это может привести к увеличению дефицита. «Если кто-то считает, что в стране можно закрыть половину школ или оставить в каждом уезде по одному патрульному полицейскому, то такие предложения несерьезны. Если дефицит длительное время превышает допустимый предел, это в итоге повлияет на наш рейтинг государства, что означает, что кредиты станут дороже. Это, в свою очередь, уже повлияет на наше предпринимательство».