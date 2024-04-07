Фото ⟩ «Машина пойдет на списание»: автомобиль Škoda протаранил Mini Cooper

Сообщение о ДТП в Пярну на перекрестке Рижского шоссе и улицы Папинийду поступило в Центр тревоги в 21.25.

Работавший на месте полицейский патруль установил, что водитель Škoda, следовавший со стороны улицы Лао с моста Папинийду в сторону улицы Метса, находился в автомобиле с попутчиком и не заметил Mini Cooper, который двигался со стороны Раэкюла в сторону центра города. Автомобиль Škoda столкнулась с машиной меньшего размера, после чего Mini Cooper развернулся на 180 градусов и врезался задней частью в столб светофора, который расположен на островке безопасности пешеходов.

Удар был настолько сильным, что пешеходные переключатели светофора остались свисать на проводах со столба. Если у Cooper дверь была помята, а задняя часть повреждена, то у Škoda была разбита передняя часть и сработали подушки безопасности.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права, а у владельца Škoda есть страхование каско.

Мужчина, который хлопотал у Mini Cooper, рассказал, что за рулем машины находилась его дочь. Обеспокоенный отец бросился на место происшествия, где развернувшаяся перед ним картина была неутешительной. «Эта машина моя, дочь ездила на ней. На самом деле эта машина довольно старая, начала 2000-х годов, - пояснил он и добавил, что машина, видимо, пойдет на списание. - Дочь, конечно, в шоке, но, к счастью, все целы». В машине его дочери был еще и пассажир.

Хотя обе машины получили серьезные повреждения, пассажиры машин остались невредимыми. Водитель Mini, которую осмотрели медики, присоединилась к отцу и сказал, что, вероятно, это несчастный случай, вызванный невнимательностью. «Такое иногда случается».

Некоторое время движение на месте ДТП было нарушено, а потом прибыли два буксира, которые убрали с дороги непригодный для передвижения металл.