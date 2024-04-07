Таксист Сергей Сидоров, обвиняемый в Латвии в шпионаже в пользу России, фотографировал автомобили строителей, которые участвовали в сносе памятника советской армии в Риге, и рассказывал о планах взорвать полигон дронов в Баложи (город близ Риги), свидетельствует обвинительное заключение прокуратуры, пишет Rus.TVNET.
Таксист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, планировал взорвать полигон беспилотников
Рижский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Сидорова в пятницу, 5 апреля.
Из обвинительного заключения, зачитанного прокурором Зане Лодзиной в суде, следует, что в октябре 2022 года на платформе Telegram был создан канал «Антифашисты Прибалтики» и связанные с ним каналы, где собиралась информация с целью помочь России и ее службам против безопасности Латвии.
Галерея: На заседании суда рассматривается уголовное дело, по которому таксист обвиняется в шпионаже в пользу России
Telegram-каналы, связанные с «Антифашистами Прибалтики», регулярно размещали призывы к лицам в Латвии собирать информацию, которая была бы полезна для спецслужб РФ. Также поступали запросы на получение новостей о любых ежедневных событиях в оборонной системе Латвии, международном сотрудничестве Латвии, оборонных планах НАТО, практической деятельности членов НАТО на территории Латвии, а также новости о мерах поддержки Украины в Латвии.
В некоторых случаях в публикациях открыто говорилось, что эта информация будет передана в Следственный комитет России или Федеральную службу безопасности (ФСБ). С другой стороны, разведка стратегического значения и оперативно-тактического характера, как было указано в публикациях, необходима в первую очередь Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил России.
Отозвавшись на подобные сообщения, Сидоров, руководствуясь идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет переданы российским службам, подчеркивается в обвинительном заключении.
Первый раз Сидоров отправил через Telegram неназванному в обвинительном заключении лицу видео 4 января 2023 года, когда, проезжая на автомобиле мимо российского посольства, снял на телефон оперативный автомобиль и две пожарные машины, находившиеся в это время возле него.
10 марта Сидоров отправил тому же лицу информацию о том, что в этот день в Риге была большая активность военных, которые «ехали на базы, причем не на одну конкретную базу, а на все». Сам Сидоров также перевозил военнослужащих на две базы.
26 апреля Сидоров отправил в Telegram уже другому человеку сообщение о том, что в Рижский порт зашло военное судно, которое разгружается на закрытом причале. Сидоров также отправил местоположение в мобильном приложении Waze.
9 мая обвиняемый отправил этому человеку две фотографии, на одной из которых был изображен украинский флаг в окне дома, а на другой - адрес дома. В тот же день Сидоров написал, что, хотя фотографий у него нет, но он уже третий или четвертый день замечает военных в Баложи возле полигона дронов. Он сообщил, что хотел подъехать ближе к полигону, чтобы сделать снимки, но дорога была недоступна и там стояли камеры. Позже он прислал местоположение полигона на карте Waze.
Сидоров регулярно отправлял информацию о военных кораблях в порту и передвижениях военнослужащих, фотографировал автомобили в парке Победы, когда там сносили памятник советской армии.
12 мая Сидоров сообщил, что в порту не видно украинских бензиновых танкеров, хотя они постоянно находились в порту. В тот же день он прислал фотографию, на которой видны песчаное поле и черная машина за забором в рижском парке Победы. Сидоров сообщил, что в указанном месте идут работы по сносу памятника, и заявил, что личный автомобиль рабочего, осуществлявшего снос, спрятан среди груд песка.
Дальнейшее описание обвинения показывает, что Сидоров отправил в Telegram информацию о военных кораблях и что, по наблюдениям других таксистов, аэропорт был полон военнослужащих. Он также прислал фотографию автомобиля с наклейкой с перечеркнутой головой Путина на багажнике, а также фото витрины магазина в центре Риги, где изображена вывеска в цветах украинского флага с надписью на русском языке «Русский военный корабль, иди на*уй».
11 июня Сидоров передал информацию, что в этот день поступило много заказов от военнослужащих, направлявшихся из Риги на базу в Лиелварде. Он утверждал, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения и ехали на базу из баров.
20 июня Сидоров отправил информацию о том, что на нефтяном терминале полно «украинских туристов», и спросил, нет ли чего такого, что «можно туда подложить, чтобы оно взорвалось или загорелось через час».
Сидоров также писал, что есть два места, которые он хотел бы взорвать - терминал и полигон дронов. На это сообщение адресат ответил, что о такой операции нужно подумать. Сидоров написал, что все продумал и ему нужны только компоненты. На это его контакт ответил, что компоненты нужно найти в Латвии, а это сложный процесс и подобные вещи не стоит обсуждать в Telegram.
Обвинение указывает, что Сидоров согласился с тем, что компоненты должны быть собраны в Латвии, но поинтересовался, есть ли в Латвии кто-то, кто уже забрал их и мог бы передать их ему, передав локацию потенциального места получения. Контактное лицо ответило, что у них нет такой информации, на что Сидоров ответил: «Плохо».
Из обвинительного заключения также следует, что в июле контакт Сидорова спрашивал у него, много ли у него друзей среди таксистов, так как нужно было вести наблюдение за аэропортом. Также он дал Сидорову инструкции по наблюдению за прибывающими в аэропорт пассажирами.
Помимо обвинения в шпионаже, Сидорову также предъявлено обвинение в разжигании национальной и этнической ненависти, поскольку он написал в интернете, что латыши - «фашисты», а подсвеченный в цвета украинского флага монумент Свободы охарактеризовал негативным смайликом. Он также публиковал в интернете другие разжигающие ненависть посты.
Перед первым заседанием суда Сидоров заявил, что не считает себя шпионом, поскольку не передавал никакой «шпионской» информации, например, о военных базах. Он утверждал, что просто переписывался с Викторией Матуле, которая обвиняется по уголовному делу «Антифашистов Прибалтики» и, скорее всего, находится в России.
Сидоров был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Латвии 15 августа 2023 года. В доме таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения, такие как флаги России и СССР.
Уголовный процесс в отношении этого человека выделен в отдельный процесс по делу так называемых «Антифашистов Прибалтики», в рамках которого шестерым гражданам Латвии предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных этой организацией.
Речь идет о прокремлевской активистке Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станиславе Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле. Трое из них объявлены в розыск.
Также из этого процесса было выделено дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России по поручению этой преступной организации.