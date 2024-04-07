Таксист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, планировал взорвать полигон беспилотников

Дальнейшее описание обвинения показывает, что Сидоров отправил в Telegram информацию о военных кораблях и что, по наблюдениям других таксистов, аэропорт был полон военнослужащих. Он также прислал фотографию автомобиля с наклейкой с перечеркнутой головой Путина на багажнике, а также фото витрины магазина в центре Риги, где изображена вывеска в цветах украинского флага с надписью на русском языке «Русский военный корабль, иди на*уй».

11 июня Сидоров передал информацию, что в этот день поступило много заказов от военнослужащих, направлявшихся из Риги на базу в Лиелварде. Он утверждал, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения и ехали на базу из баров.

20 июня Сидоров отправил информацию о том, что на нефтяном терминале полно «украинских туристов», и спросил, нет ли чего такого, что «можно туда подложить, чтобы оно взорвалось или загорелось через час».

Сидоров также писал, что есть два места, которые он хотел бы взорвать - терминал и полигон дронов. На это сообщение адресат ответил, что о такой операции нужно подумать. Сидоров написал, что все продумал и ему нужны только компоненты. На это его контакт ответил, что компоненты нужно найти в Латвии, а это сложный процесс и подобные вещи не стоит обсуждать в Telegram.