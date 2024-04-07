В парке на Штромке начинается второй этап ликвидации загрязнения нефтепродуктами

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, прошлой весной ликвидировали загрязнение, находящееся под водой. «Под водой было выкопано более 250 тонн загрязненного грунта. Во время тех работ и была обнаружена старая канализационная трасса, находящаяся в прибрежном парке. Теперь выкопают бетонную трубу, находящуюся на территории парка», - пояснила Пихлап.

«В рамках начинающихся работ будет выкопана и утилизирована 157-метровая бетонная труба. Также будет удален загрязненный грунт. Чтобы убедиться, что загрязнение полностью ликвидировано, будут взяты новые пробы грунта. Если результаты анализа земли будут чистыми, территория будет заполнена новым грунтом и приведена в порядок», - сказала Пихлап.

Второй этап работ по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами на Штромке начался осенью прошлого года с проведения исследования загрязнения. На основе исследования был составлен план ликвидации загрязнения, согласно которому будут выполнены работы. Второй этап работ начнется 8 апреля и закончатся в конце мая. Исследование загрязнения и план ликвидации составило предприятие Kobras OÜ. Второй этап работ по ликвидации загрязнения проводит Infragreen OÜ, надзор собственника осуществляет Infragate Eesti AS.

Загрязнение нефтепродуктами

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе.

В ходе проведенных весной 2023 года работ по ликвидации загрязнения с пляжа было выкопано более 250 тонн грунта, которые отправили на утилизацию. В ходе работ нашли трубу, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. Тогда отверстие трубы забетонировали, чтобы загрязнение больше не попало на пляж. Теперь в ходе второго этапа работ по ликвидации загрязнения будет убрана и труба.