Город Орск продолжает затапливать. Что известно к утру воскресенья

Последние официальные цифры сейчас такие - в зоне подтопления оказались 6644 жилых дома, в Орске работают более 700 спасателей МЧС России.

В воскресенье власти сообщили об эвакуации 1164 человек. Уголовное дело возбуждено по двум статьям - о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.

В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.

В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.

За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.

Правый берег после левого

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.