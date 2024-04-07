«Критическая ситуация» в городе Орск, который продолжает затапливать. Что известно к утру воскресенья

Правый берег после левого

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.

Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.

Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. «Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет», - описывал происходящее портал Orsk.ru.

Утром на площади Гагарина уже плавали лодки, а во дворах многоэтажных домов стояла вода. Автовокзал при этом не затопило.

Во-вторых, вечером в субботу начало затапливать рабочий поселок Никель - он в черте города на том же правом берегу. Рядом с ним прорвало вторую дамбу - в МЧС подтвердили новый прорыв.

Очевидцы публиковали кадры, на которых вода быстро приближалась к их домам. На улицах стояла техника спасателей, которые проводили экстренную эвакуацию. Завыла сирена. Полицейские машины с громкоговорителями объезжали район. «Минут 15-20 - и дорогу затопит», - говорил на видео один из местных жителей.