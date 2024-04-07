«Спасать было уже некого»: собаки ворвались в чужой двор и убили домашнего любимца семьи

Жительница Каалепи Хели Мадисон, не предчувствуя ничего дурного, около полудня четверга занималась домашними делами. Вскоре должна была подъехать оказывающий услугу медтранспорта автомобиль с водителем. Мать-одиночка и ребенок с особыми потребностями должны были вместе отправиться к стоматологу в Тарту. А именно, Йозеп не может двигаться и его перевозят только в приспособленной для него кровати или на коленях и только в транспортном средстве, приспособленном для людей с особыми потребностями.