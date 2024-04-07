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«Спасать было уже некого»: собаки ворвались в чужой двор и убили домашнего любимца семьи

, репортер
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Днем 4 апреля в Ярвамаа произошла ужасающая история: две собаки вторглись на чужую территорию и жестоко убили любимую кошку семьи.

Жительница Каалепи Хели Мадисон, не предчувствуя ничего дурного, около полудня четверга занималась домашними делами. Вскоре должна была подъехать оказывающий услугу медтранспорта автомобиль с водителем. Мать-одиночка и ребенок с особыми потребностями должны были вместе отправиться к стоматологу в Тарту. А именно, Йозеп не может двигаться и его перевозят только в приспособленной для него кровати или на коленях и только в транспортном средстве, приспособленном для людей с особыми потребностями.

«До отъезда я еще вышла во двор, чтобы отнести еду греющимся на солнце кошкам», - объяснила Хели, что делала непосредственно перед нападением.

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