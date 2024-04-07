В своем последнем ежегоднике Центр мониторинга развития утверждает, что к 2040 году в Эстонии будет на 13 процентов меньше детей школьного возраста, чем в 2022/2023 учебном году, в то время как количество учеников в школах Таллинна и Тарту, согласно демографическому прогнозу Департамента статистики, увеличится, а это означает, что количество детей школьного возраста в остальной части Эстонии сократится более чем на 13 процентов.
Детей просто нет: общеобразовательным школам нужен новый план действий
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в Таллинне и Тарту усугубляется нехватка учителей, а в муниципалитетах за пределами крупных городов их уже не хватает.
«Помимо увеличения количества мест для подготовки учителей, важно искать решения, которые позволят сбалансировать избыток и дефицит учителей в регионах. Среди прочего, нам нужно подумать о том, как в будущем лучше привлекать учителей из-за пределов крупных городов», - говорит Данилов.
От онлайн-обучения никуда не деться
Центр мониторинга развития в своем ежегоднике отмечает, что одним из вариантов является совместное использование учителей в разных школах и более широкое внедрение онлайн-обучения.
«В Эстонии есть хорошие примеры того, как учителя сельских школ могут обучать учеников из других сельских районов Эстонии в режиме онлайн», - сказала Данилов, добавив, что для этого необходимо сотрудничество между школами и местными властями, объединение планов уроков, предоставление необходимых ИТ-решений или организация перемещения учителей между несколькими школами. «Важно также помнить, что электронное обучение должно быть увлекательным и интерактивным, а не просто сухой лекцией по интернету», - подчеркнула она.
Реорганизация школьной сети неизбежна, чтобы обеспечить приток учителей, но это не обязательно означает закрытие небольших школ. Центр мониторинга развития рекомендует использовать в малонаселенных пунктах многофункциональные и энергоэффективные общественные здания, в которых можно разместить небольшую школу рядом с домом, а также другие необходимые для общины услуги.
Общие школы местных самоуправлений
В ежегоднике Центр мониторинга развития отмечает, что необходимо решить вопрос о том, могут ли местные органы власти в обоснованных случаях управлять общей школой. Например, сейчас муниципалитеты могут рассчитываться друг с другом на основе системы поголовных денег, если ребенок, проживающий в одном муниципалитете, посещает школу в другом муниципалитете. Однако нет никаких решений о том, как муниципалитеты могут сотрудничать и распределять расходы при создании совместных школ или общественных центров.
В ежегоднике отмечается, что процесс обучения меняется под влиянием нехватки и квалификации учителей, а также проблем школьной сети. Гибридное обучение становится все более распространенным, например, в Эстонии уже успешно опробованы дни домашнего обучения и онлайн-обучение на уровне гимназий. Другая тенденция - внедрение обучающих приложений на основе искусственного интеллекта, что снижает роль учителя как передатчика знаний и повышает его роль как наставника и лидера дискуссии.
«Переход от старого к новому должен быть плавным и происходить во всех школах. «К сожалению, здесь таится опасность того, что более способные школы, то есть с лучшим образовательным потенциалом, будут быстро продвигаться вперед, а многие другие отстанут, углубляя образовательное расслоение, которое уже наблюдается в Эстонии», - резюмировала Данилов основные риски.