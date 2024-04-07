Детей просто нет: общеобразовательным школам нужен новый план действий

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в Таллинне и Тарту усугубляется нехватка учителей, а в муниципалитетах за пределами крупных городов их уже не хватает.

«Помимо увеличения количества мест для подготовки учителей, важно искать решения, которые позволят сбалансировать избыток и дефицит учителей в регионах. Среди прочего, нам нужно подумать о том, как в будущем лучше привлекать учителей из-за пределов крупных городов», - говорит Данилов.

От онлайн-обучения никуда не деться

Центр мониторинга развития в своем ежегоднике отмечает, что одним из вариантов является совместное использование учителей в разных школах и более широкое внедрение онлайн-обучения.

«В Эстонии есть хорошие примеры того, как учителя сельских школ могут обучать учеников из других сельских районов Эстонии в режиме онлайн», - сказала Данилов, добавив, что для этого необходимо сотрудничество между школами и местными властями, объединение планов уроков, предоставление необходимых ИТ-решений или организация перемещения учителей между несколькими школами. «Важно также помнить, что электронное обучение должно быть увлекательным и интерактивным, а не просто сухой лекцией по интернету», - подчеркнула она.