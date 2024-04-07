В Обществе охотников Эстонии сообщили, что на прошлой неделе, 3 апреля, к одному из хуторов в Сетумаа волк подошел настолько близко, что жители хутора смогли снять его на видео.
ВИДЕО ⟩ Дома были маленькие дети и домашние животные: во двор хутора в Сетумаа забрел волк
Маргит, хозяйка находящегося в деревне Кахква хутора, была дома, когда краем глаза заметила движение за окном дома. «Затем я услышала, как подняли шум куры. Я схватила телефон и выбежала наружу - выяснилось, что у самого дома бродил волк», - рассказала Маргит.
Дома в тот момент были трое маленьких детей, два щенка, несколько кошек, куры и лошади.
«Встреча на этот раз прошла спокойно, но все же хочется, чтобы наши домашние животные и волк каждые спокойно жили бы своей жизнью», - добавила хозяйка хутора.
Общество охотников Эстонии может дать оценку этому происшествию только на основании снятого видео. До сего времени в Эстонии волки не представляли опасности для людей. Однако волк - хищник, и с ним надо вести себя осторожно.
Охотники напомнили, что живущим в сельской местности следует обезопасить своих питомцев - домашних животных и птиц - от нападения волка.