ВИДЕО ⟩ Дома были маленькие дети и домашние животные: во двор хутора в Сетумаа забрел волк

Маргит, хозяйка находящегося в деревне Кахква хутора, была дома, когда краем глаза заметила движение за окном дома. «Затем я услышала, как подняли шум куры. Я схватила телефон и выбежала наружу - выяснилось, что у самого дома бродил волк», - рассказала Маргит.

Дома в тот момент были трое маленьких детей, два щенка, несколько кошек, куры и лошади.

«Встреча на этот раз прошла спокойно, но все же хочется, чтобы наши домашние животные и волк каждые спокойно жили бы своей жизнью», - добавила хозяйка хутора.

Общество охотников Эстонии может дать оценку этому происшествию только на основании снятого видео. До сего времени в Эстонии волки не представляли опасности для людей. Однако волк - хищник, и с ним надо вести себя осторожно.

Охотники напомнили, что живущим в сельской местности следует обезопасить своих питомцев - домашних животных и птиц - от нападения волка.