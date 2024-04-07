При обсуждении и принятии решений о лишении граждан России права голоса на местных выборах следует иметь в виду, что по своей сути право голоса на местных выборах является политическим правом, содержание и условия реализации которого определяются каждым государством самостоятельно, в зависимости от времени, обстоятельств и интересов государства.