Фото ⟩ «Жигули», «Волга», «Москвич»: смотрите, как прошла выставка старой техники

Желающие наряжались на стильную вечеринку в соответствии с первым днем выгула скота и пытались проверить, пережила ли зиму старенькая машина и можно ли будет приехать на ней. Все для того, чтобы устроить большой праздник перед началом полевых работ.

На выставку ждали любую старую технику. Кроме «Жигулей» и «Волги», на место люди приезжали на «Москвиче», грузовике, мотоцикле и велосипеде с мотором. Были и те, кто прибыл на праздник с помощью пони: семья сидела на телеге с бидоном молока.

На празднике выступили Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Kuulsuse Narrid.