В субботу, 6 апреля, в Mooste Folgikoda в Пыльвамаа прошел праздник в честь первого дня выгона скота. До начала праздника проходила выставка старой техники.
Фото ⟩ «Жигули», «Волга», «Москвич»: смотрите, как прошла выставка старой техники
Желающие наряжались на стильную вечеринку в соответствии с первым днем выгула скота и пытались проверить, пережила ли зиму старенькая машина и можно ли будет приехать на ней. Все для того, чтобы устроить большой праздник перед началом полевых работ.
На выставку ждали любую старую технику. Кроме «Жигулей» и «Волги», на место люди приезжали на «Москвиче», грузовике, мотоцикле и велосипеде с мотором. Были и те, кто прибыл на праздник с помощью пони: семья сидела на телеге с бидоном молока.
На празднике выступили Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Kuulsuse Narrid.