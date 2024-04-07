Паром Tallink врезался в пристань

По словам директора по связям с общественностью судоходной компании Марики Нёйд, пассажиры почти не заметили столкновения. Судно же получило небольшие повреждения.

После осмотра инспекторов парому Megastar разрешили выйти в путь до Таллинна в 15.00. Рейс отправился в плавание с задержкой в полтора часа.