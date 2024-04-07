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Паром Tallink врезался в пристань

rus.postimees.ee
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Паром Tallink Megastar.
Паром Tallink Megastar. Фото: Eero Vabamägi

Пассажирский лайнер Megastar компании Tallink Silja в пятницу, 5 апреля, врезался в пристань, когда стоял на якоре в Хельсинки. Это произошло из-за сильных порывов ветра, передает Yle.

По словам директора по связям с общественностью судоходной компании Марики Нёйд, пассажиры почти не заметили столкновения. Судно же получило небольшие повреждения.

После осмотра инспекторов парому Megastar разрешили выйти в путь до Таллинна в 15.00. Рейс отправился в плавание с задержкой в полтора часа.

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