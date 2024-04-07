Полгода войны с ХАМАС: в Израиле десятки тысяч протестуют против Нетаньяху и требуют освобождения заложников

Демонстрации в Тель-Авиве и других городах Израиля состоялись после того, как израильские военные сообщили о возвращении тела одного из заложников - Элада Кацира. В январе было опубликовано видео с живыми заложниками, в числе которых был и Кацир.

Участники демонстраций скандировали «Выборы немедленно!» и «Прости, Элад!»

Вышедшие на улицы жители считают, что правительство Нетаньяху не способно добиться освобождения около 130 заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе.

Среди тех, кто принял участие в акциях протеста, были и родственники заложников.

«Элад Кацир смог пережить только три месяца в неволе. Сегодня он должен был быть с нами. Он должен был быть с нами!» - сказала Би-би-си одна из участниц демонстраций Ноам Пери.

Сестра Кацира Кармит Палти Кацир разместила в фейсбуке пост, в котором заявила, что ее брат мог бы вернуться домой живым, если бы власти Израиля договорились о перемирии. «Наши лидеры трусливы, и ими руководят политические соображения. Поэтому соглашения и нет, - считает она. - Премьер-министр, военный кабинет и члены коалиции! Посмотрите на себя в зеркало и скажите, что ваши руки не в крови».

По данным организаторов, в акциях протеста приняли участие около ста тысяч человек, по другим сведениям, число участников составляло около 45 тысяч.