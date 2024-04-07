Рост цен на мясо в Эстонии – один из самых быстрых в ЕС

Больше всего подорожала свинина - на 5,7%, за ней следуют баранина и козлятина (+4,5%), а также говядина и телятина (+3%). С другой стороны, курица подешевела на 1,6% по сравнению с февралем 2023 года.

Как передала BNS пресс-служба Евростата, за последние три года среднегодовая инфляция цен на мясо была самой сильной в период с апреля 2022 года по март 2023 года и составила около 10%. Инфляция была самой высокой в ​​феврале 2023 года - 17,3%.

Ежегодный рост цен на говядину, телятину, баранину и козлятину оставался ниже 15% на протяжении всех трех лет, в то время как на курицу и свинину наблюдались более серьезные колебания. В ноябре 2022 года курица подорожала на 24,4%, а в феврале 2023 года свинина подскочила на 18,8%.

В феврале 2024 года большинство стран-членов ЕС сообщили о росте цен на мясо по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Самым большим он был в Болгарии - 8,2%, за ней следуют Румыния (+7,7%), Хорватия (+7,1%) и Эстония (+6,8%).

О снижении цен на мясо сообщают три страны - Чехия (-5,1%), Финляндия (-2,2%) и Дания (-0,6%).