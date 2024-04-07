ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Рождаемость падает по всему миру: что будет дальше?

Сломанные качели, заброшенные коляски и даже детские сады могут стать частью будущего в большинстве стран.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, резкое снижение уровня рождаемости в мире будет продолжаться в следующем веке, и всего через 25 лет более двух третей стран столкнутся с сокращением численности населения.