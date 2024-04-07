Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, резкое снижение уровня рождаемости в мире будет продолжаться в следующем веке, и всего через 25 лет более двух третей стран столкнутся с сокращением численности населения.
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КАТАСТРОФА? ⟩ Рождаемость падает по всему миру – что будет дальше
За этим открытием стоит большая международная группа ученых, которая предупреждает, что правительства должны подготовиться к огромным изменениям, которые мы увидим в ближайшие десятилетия из-за этих глобальных изменений в демографических моделях.