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КАТАСТРОФА? ⟩ Рождаемость падает по всему миру – что будет дальше

rus.postimees.ee
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Сломанные качели, заброшенные коляски и даже детские сады могут стать частью будущего в большинстве стран.
Сломанные качели, заброшенные коляски и даже детские сады могут стать частью будущего в большинстве стран. Фото: Flaxe

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, резкое снижение уровня рождаемости в мире будет продолжаться в следующем веке, и всего через 25 лет более двух третей стран столкнутся с сокращением численности населения.

За этим открытием стоит большая международная группа ученых, которая предупреждает, что правительства должны подготовиться к огромным изменениям, которые мы увидим в ближайшие десятилетия из-за этих глобальных изменений в демографических моделях.

«Эти будущие тенденции в уровне рождаемости полностью изменят глобальную экономику и международный баланс сил, и потребуют реструктуризации общества», - сказала Наталия Бхаттачарджи, специалист по демографии из Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) в США.

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