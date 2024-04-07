ГАЛЕРЕЯ ⟩ Партия реформ утвердила программу к выборам в Европарламент

По словам депутата Рийгикогу Йоко Алендер, возглавившей разработку манифеста, самым важным вопросом на этих выборах является безопасность.

«Вклад Европы в оборону должен расти. Чтобы обеспечить единую и сильную оборонную политику, мы призываем создать пост еврокомиссара по обороне и предлагаем выпустить еврооблигации Европейского союза на сумму 100 миллиардов евро, которые будут использоваться оборонной промышленностью, чтобы укрепить европейскую оборонную промышленность», - цитирует Алендер пресс-служба Партии реформ.

Кроме того, подчеркнула Алендер, Европейский союз должен продолжить оказывать Украине постоянную военную помощь до тех пор, пока Украина не победит, и должен помочь Украине восстановить и отстроить страну.

«Российские активы, конфискованные Европейским союзом, должны быть использованы на благо Украины. Кроме того, геноцид и все военные преступления, совершенные Россией в Украине, должны быть преданы международному правосудию», - подчеркнула Алендер.

Еще одной важной темой, на которой заострила внимание Алендер, стала тематика «зеленого поворота».

«Реформа в сфере применения зеленых технологий - это, по сути, экономическая реформа. Это шанс Европы быть лидером и действовать на равных в области развития со всем миром. В дополнение к вопросам охраны нашей природы и окружающей среды для будущих поколений», - добавила Алендер.

В предисловии к манифесту говорится, что Европейский союз - это безопасность, стабильность и равные возможности для процветания, а избавление от излишних регуляций в экономике и экономическая либерализация являются предпосылками для стратегической свободы Европы и роста благосостояния общества.