«Партия продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации», - говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине.

Что говорил Пеллегрини

В ходе президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые из пророссийских высказываний Фицо, обвинив своего конкурента в подстрекательстве к войне. По его словам, Корчок собирался отправить словацких солдат воевать в Украину - при том, что у президента страны нет таких полномочий.

Пеллегрини. Фото: Reuters

«Я буду президентом, который поддержит правительство в его усилиях по улучшению жизни людей, - заявил Пеллегрини. - Я сделаю все, чтобы Словакия навсегда осталась на стороне мира, а не на стороне войны».

В то же время, Пеллегрини утверждал, что не будет спешить с фундаментальными изменениями во внешней политике. «Как и другой кандидат, я гарантирую, что мы продолжим оставаться сильным членом ЕС и НАТО», - сказал он в субботу.

Корчок признал поражение и поздравил Пеллегрини, но при этом пообещал не забыть то, как соперник превратил его в «кандидата войны». Решающим фактором на выборах, по его мнению, стал страх.