Спикер парламента и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии. Его избрание укрепит власть премьер-министра Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Киеву и часто соглашается с российскими оценками войны в Украине.
По данным Статистического бюро Словакии, Пеллегрини набрал 53,12% голосов против 46,87% у прозападного кандидата Ивана Корчока.
Фицо в четвертый раз победил на парламентских выборах в Словакии октябре прошлого года. С его избранием внешняя политика страны стала более пророссийской.
Фицо также инициировал реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность по поводу ослабления верховенства закона, напоминает Reuters.
В Словакии исполнительная власть принадлежит премьеру, но президент имеет право налагать вето на принимаемые законы и оспаривать их в Конституционном суде. Президент также назначает судей Конституционного суда, что может сыграть важную роль в случае оспаривания реформ Фицо.
До победы Фицо Словакия была одним из самых верных союзников Украины, в том числе она передала Киеву весь свой парк истребителей МиГ-29.
Однако после этого коалиция Фицо, в которую входит партия «Голос» во главе с Пеллегрини, прекратила поставки словацкого оружия в Украину.
Фицо также критиковал позицию Запада по отношению к войне, которую ведет Россия. Он призвал западные страны остановить военную помощь Киеву, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры с Москвой.
В числе прочего он говорил, что президента Владимира Путина «несправедливо демонизировали» и что принятие Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны.
Партия Фицо «Курс - социальная демократия» считает необходимым проводить «суверенную внешнюю политику», выступает за «равноправные отношения» между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.
«Партия продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации», - говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине.
Что говорил Пеллегрини
В ходе президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые из пророссийских высказываний Фицо, обвинив своего конкурента в подстрекательстве к войне. По его словам, Корчок собирался отправить словацких солдат воевать в Украину - при том, что у президента страны нет таких полномочий.
«Я буду президентом, который поддержит правительство в его усилиях по улучшению жизни людей, - заявил Пеллегрини. - Я сделаю все, чтобы Словакия навсегда осталась на стороне мира, а не на стороне войны».
В то же время, Пеллегрини утверждал, что не будет спешить с фундаментальными изменениями во внешней политике. «Как и другой кандидат, я гарантирую, что мы продолжим оставаться сильным членом ЕС и НАТО», - сказал он в субботу.
Корчок признал поражение и поздравил Пеллегрини, но при этом пообещал не забыть то, как соперник превратил его в «кандидата войны». Решающим фактором на выборах, по его мнению, стал страх.
Корчок, ранее бывший представителем Словакии в ЕС, послом в США и министром иностранных дел, во ходе кампании заявлял, что прекращение военных поставок Украины приведет не к миру, а к победе России.
Пеллегрини - давний союзник Фицо, но более умеренный. Он создал свою партию «Голос» - более центристскую и либеральную, чем популистская «Курс - социальная демократия» нынешнего премьера. Вместе с Фицо осенью он участвовал в формировании правительства.
Расследование убийства журналиста
У словацкой оппозиции к Пеллегрини есть и другие претензии: его обвиняют в том, что, будучи главой партии и спикером парламента, он никак не препятствовал реформе уголовного правосудия, которую проводит Фицо. В частности, речь идет об упразднении Специальной прокуратуры, созданной 20 лет назад для расследования серьезных коррупционных и экономических преступлений.
Прокуратора принимала участие в судах над несколькими высокопоставленными чиновниками в партии Фицо. Она также контролировала судебное расследование убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Куснировой в 2018 году.
Это убийство потрясло словацкое общество и вызвало сейсмические сдвиги в политике страны - Фицо, находившийся тогда у власти второй раз, ушел в отставку, а на последовавших президентских выборах победу одержала либерально настроенная Зузана Чапутова, которую Фицо впоследствии называл «агентом США».
Недавно правительство Фицо представило планы упразднения общественной телерадиокомпании Словакии и замены ее на государственную. Однако неожиданно низкий результат Пеллегрини в первом туре президентских выборов две недели назад заставил правительство отложить эти планы.
Оппозиция опасается, что что с победой Пеллегрини Фицо снова начнет проталкивать свой проект реформы телерадиокомпании, и новый президент не будет ему препятствовать.