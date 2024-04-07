«Чудесное исцеление»: эксперты Кассы по безработице произвольно меняют степень трудоспособности своих клиентов

Несмотря на то, что шесть лет назад эксперты Кассы страхования от безработицы признали Руту Костаби нетрудоспособной в связи с мучающими ее еще с конца советских временем хроническими, непрекращающимися невралгическими болями, три года назад эксперты того же учреждения изменили свое решение, и теперь считают ее лишь частично нетрудоспособной. «Будто бы я поправилась», - поясняет Рута.