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«Чудесное исцеление»: эксперты Кассы по безработице произвольно меняют степень трудоспособности своих клиентов

Прийт Пуллеритс
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Рута Костаби, которая борется за свое здоровье и судится с государством, на кухне своего дома в Вырумаа. ФОТО: Маргус Ансу
Рута Костаби, которая борется за свое здоровье и судится с государством, на кухне своего дома в Вырумаа. ФОТО: Маргус Ансу Фото: Margus Ansu

Старадающая от хронических болей 55-летняя Рута уже более двух лет вынуждена вести судебные баталии: из-за того, что в руки юриста попали фотографии, на которых она выпекает хлеб, ее здоровью и физическим возможностям была дана неверная оценка.

Несмотря на то, что шесть лет назад эксперты Кассы страхования от безработицы признали Руту Костаби нетрудоспособной в связи с мучающими ее еще с конца советских временем хроническими, непрекращающимися невралгическими болями, три года назад эксперты того же учреждения изменили свое решение, и теперь считают ее лишь частично нетрудоспособной. «Будто бы я поправилась», - поясняет Рута.

Но это не так. «Все совсем наоборот», - утверждает она.

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