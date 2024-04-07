Старадающая от хронических болей 55-летняя Рута уже более двух лет вынуждена вести судебные баталии: из-за того, что в руки юриста попали фотографии, на которых она выпекает хлеб, ее здоровью и физическим возможностям была дана неверная оценка.
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«Чудесное исцеление»: эксперты Кассы по безработице произвольно меняют степень трудоспособности своих клиентов
Несмотря на то, что шесть лет назад эксперты Кассы страхования от безработицы признали Руту Костаби нетрудоспособной в связи с мучающими ее еще с конца советских временем хроническими, непрекращающимися невралгическими болями, три года назад эксперты того же учреждения изменили свое решение, и теперь считают ее лишь частично нетрудоспособной. «Будто бы я поправилась», - поясняет Рута.