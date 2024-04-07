Нынешняя ситуация в Европе и мире актуализировала вопрос об обороноспособности Европы - эта же тема станет одной из ключевых в Европарламенте, заявила лидер Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас, выступая в воскресенье на общем собрании партии.
Кая Каллас: в нашем списке нет ни подсадных уток, ни тех, чей рапорт годится лишь для туалета
Нынешняя ситуация в Европе и мире актуализировала вопрос об обороноспособности Европы - эта же тема станет одной из ключевых в Европарламенте, заявила лидер Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас, выступая в воскресенье на общем собрании партии.
По словам Каллас, никогда еще Европарламент не избирался в более трудное и сложное для Европы время.
«И никогда еще личные качества людей, которых Эстония направляет в Европарламент, не были так важны, как на предстоящих выборах, - сказала Каллас. - Не только потому, что Европа переживает крупнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны. Но и потому, что за последние несколько лет Эстония стала такой заметной в Европе, какой она не была никогда раньше. Наши позиции не только учитывают, но и считают их ведущими, мы задаем тон по многим вопросам. Мы не должны отказываться от этой позиции, но и не злоупотреблять ею».
В своей речи Каллас отметила, что, согласно многим опросам общественного мнения, именно националистически настроенные консерваторы находятся на подъеме во многих странах ЕС, обещая избирателям манну небесную со взбитыми сливками, лишь бы ЕС не был впереди.
«Чьи интересы представляют подобные тезисы, догадаться несложно. Но в трудные и сложные времена все еще есть люди, которые верят, что в одиночку лучше. Это не так. Никто никогда не осмеливался нападать ни на НАТО, ни на Европейский союз. Однако страны, не входящие в эти альянсы, являются заманчивыми мишенями для агрессоров», - подчеркнула Каллас, напомнив, что Швеция и Финляндия приняли решение об отказе от нейтралитета не от безделья или необоснованного страха.
«Большой акцент в нашей программе, конечно же, сделан на безопасности. Это экзистенциальный вопрос для нас, без безопасности все остальные вопросы превращаются в теоретические дебаты», - подчеркнула Каллас, добавив, что сама по себе программа ничего не даст.
«Программу могут реализовать только люди. В отношении каждого из наших кандидатов в Европарламент избиратели могут быть уверены, что в случае избрания они проделают большую работу в Европарламенте. В нашем списке нет подсадных уток, и нет никого, чей рапорт годится лишь для туалета, как охарактеризовал свои достижения один брюссельский евродепутат, пожелавший остаться неизвестным», - заверила Каллас.
В заключение премьер-министр подчеркнула, что роль и задача Эстонии - убедить все страны-члены ЕС и Евросоюз в целом значительно увеличить расходы на оборону и инвестировать в оборонную промышленность.