Кая Каллас: в нашем списке нет ни подсадных уток, ни тех, чей рапорт годится лишь для туалета

Нынешняя ситуация в Европе и мире актуализировала вопрос об обороноспособности Европы - эта же тема станет одной из ключевых в Европарламенте, заявила лидер Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас, выступая в воскресенье на общем собрании партии.

По словам Каллас, никогда еще Европарламент не избирался в более трудное и сложное для Европы время.

«И никогда еще личные качества людей, которых Эстония направляет в Европарламент, не были так важны, как на предстоящих выборах, - сказала Каллас. - Не только потому, что Европа переживает крупнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны. Но и потому, что за последние несколько лет Эстония стала такой заметной в Европе, какой она не была никогда раньше. Наши позиции не только учитывают, но и считают их ведущими, мы задаем тон по многим вопросам. Мы не должны отказываться от этой позиции, но и не злоупотреблять ею».

В своей речи Каллас отметила, что, согласно многим опросам общественного мнения, именно националистически настроенные консерваторы находятся на подъеме во многих странах ЕС, обещая избирателям манну небесную со взбитыми сливками, лишь бы ЕС не был впереди.