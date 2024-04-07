Вчера в государственных гимназиях Харьюмаа и Таллинна (HarTa) проходили совместные тесты семи школ, которые были прерваны из-за технического сбоя в Экзаменационной информационной системе (EIS). Школы до сих пор не знают, по какой причине система вышла из строя. «Могу только предполагать», - сказал директор государственной гимназии Мустамяэ Райно Либлик.
Директор школы о сбое во вступительных тестах: надеемся, что это будет удобрением для нашего будущего
Либлик поддерживает идею о том, что выпускные экзамены в основной школе станут цифровыми, но события вчерашнего дня серьезно подорвали его веру. «Я разочарован, и случившееся печально. Люди в нашей школе, как и в других государственных гимназиях, проделали большую работу - вместе мы проводили эти тесты - это требовало большой подготовки», - рассказал он.
Поэтому некоторые руководители муниципальных школ решили в пользу бумажного теста, но их решение было подкреплено знанием того, что существует среда, в которой можно проводить тест. «Возможно, это должно было быть для нас небольшим предупреждающим знаком, но мы не хотели отступать в технологическом развитии. Мы живем в эпоху, когда следует смотреть вперед», - отметил Либлик.
Он добавил, что из-за большого количества учеников они также думали о рабочей нагрузке учителей.
В двух из семи школ - государственной гимназии Пельгулинна и государственной гимназии Раэ - из-за большого интереса решили провести тестирование в два этапа. Половина учеников сдавала тест утром, а вторая часть - после обеда.
Начавшиеся в субботу в 10 утра общие тесты государственных гимназий сопровождались техническими сбоями, и первоначально должны были завершиться в 13:00, время теста было продлено сначала на полчаса, а затем тестирование было прервано.
Тесты, начавшиеся в 14:00, прошли более гладко, но результаты этих учеников также не будут учтены.
То, что EIS пострадала от технического сбоя, - это вся информация, которая на данный момент известна школам о вчерашних событиях.
Сотрудники школ могли обратиться к представителю EIS с возникшей технической проблемой, но удалось решить лишь незначительные проблемы.
Уже в прошлом году на вступительных экзаменах в государственные гимназии возникли проблемы, но по сравнению с нынешними они не были такими масштабными. Однако в этом году они не были готовы к возможным проблемам.
Учебные заведения не будут учитывать результаты тестов, прерванных из-за технической неисправности, при поступлении, и новый тест проводиться не будет. К участию в собеседовании будут приглашены в соответствии с принципами приема, изложенными в каждой школе. Более подробная информация о приглашении на собеседование будет предоставлена учащимся через среду sisseastumine.ee не позднее 10 апреля.
«Мы решили так, потому что нет уверенности, что в следующий раз все пройдет гладко, а окно возможностей для сдачи экзамена невелико», - объяснил Либлик. Результаты тестов для них все же являются важным источником информации - чем больше они знают о новых учениках, тем больше могут им помочь.
Результаты существующих тестов будут обсуждены во время собеседования, но при составлении рейтинга они учитываться не будут. Запланированный на 16 апреля дополнительный тест не состоится.
Директор школы надеется, что из неудач будут сделаны выводы и опыт будет использован для дальнейшего развития EIS: «Надеемся, что это будет удобрением для нашего будущего, как сказал Леннарт Мери».
В этом году совместные тесты проводили гимназии Виймси, Табасалу, Сауэ, Мустамяэ, Пельгулинна, Тынисмяэ и Раэ. Для участия в тестах зарегистрировались 3840 кандидатов.