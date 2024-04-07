Директор школы о сбое во вступительных тестах: надеемся, что это будет удобрением для нашего будущего

Либлик поддерживает идею о том, что выпускные экзамены в основной школе станут цифровыми, но события вчерашнего дня серьезно подорвали его веру. «Я разочарован, и случившееся печально. Люди в нашей школе, как и в других государственных гимназиях, проделали большую работу - вместе мы проводили эти тесты - это требовало большой подготовки», - рассказал он.

Поэтому некоторые руководители муниципальных школ решили в пользу бумажного теста, но их решение было подкреплено знанием того, что существует среда, в которой можно проводить тест. «Возможно, это должно было быть для нас небольшим предупреждающим знаком, но мы не хотели отступать в технологическом развитии. Мы живем в эпоху, когда следует смотреть вперед», - отметил Либлик.

Он добавил, что из-за большого количества учеников они также думали о рабочей нагрузке учителей.

В двух из семи школ - государственной гимназии Пельгулинна и государственной гимназии Раэ - из-за большого интереса решили провести тестирование в два этапа. Половина учеников сдавала тест утром, а вторая часть - после обеда.

Начавшиеся в субботу в 10 утра общие тесты государственных гимназий сопровождались техническими сбоями, и первоначально должны были завершиться в 13:00, время теста было продлено сначала на полчаса, а затем тестирование было прервано.

Тесты, начавшиеся в 14:00, прошли более гладко, но результаты этих учеников также не будут учтены.