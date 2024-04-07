В Рийгикогу на сегодня развернулась борьба за две совершенно разные Эстонии - с таким заявлением выступил председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Кельдо, выступая в воскресенье на общем собрании партии.
Эркки Кельдо: в Рийгикогу развернулась борьба за две совершенно разные Эстонии
«Мы упорно трудились и за более чем 30 лет построили здесь, в одном из дальних уголков Европы, внушительную крепость, которая может служить примером для других. Крепость, где у каждого есть возможность получить хорошее образование, реализовать свой потенциал, построить дом и чувствовать себя в безопасности. Но мы не чувствовали бы себя и вполовину так безопасно, если бы были одни и без союзников», - сказал Кельдо.
По его словам, Партия реформ хочет продолжить этот путь, который был пройден страной после восстановления независимости.
«Мы выступаем за открытую, дружественную, процветающую и ориентированную на западные ценности Эстонию. Мы хотим, чтобы Эстония была хорошим партнером и примером для наших друзей и союзников», - сказал Кельдо.
Среди решений, за последнее время принятых в Рийгикогу по инициативе Партии реформ, он особо выделил, что со следующего года будет восстановлена простая и единая налоговая система, которая принесла Эстонии успех и позволит оставлять людям больше заработанных денег, до 1362 евро в год.
«Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии энергия производилась из возобновляемых источников. Меньший экологический след обеспечит Эстонскому государству конкурентное преимущество и повысит добавленную стоимость экономики в будущем. Мы реализуем переход к образованию на эстонском языке. Мы уже увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов от ВВП. Благодаря этому мы сможем поднять нашу обороноспособность на новый уровень. Этот список можно продолжать до бесконечности», - сообщил он.
«С другой стороны, в Рийгикогу представлено сообщество людей, которые хотели бы пойти совершенно другим путем. Те, кто хочет оставить нас одних, без союзников, и кто считает, что мы должны грести против того направления, в котором движется мир. Группа людей, которые считают, что переход на обучение на эстонском языке - это неблагоприятный сценарий, реализацию которого нужно отсрочить и предотвратить любой ценой», - добавил Кельдо.
Он отметил, что в то время, когда Эстония выступает за то, чтобы Европа продолжала решительно поддерживать Украину до победы, депутаты от партии EKRE в Рийгикогу продолжают блокировать законопроекты, принятие которых позволило бы использовать конфискованные активы российских граждан для помощи Украине.
Кельдо пообещал, что парламентская фракция Партии реформ будет твердо отстаивать убеждения и ценности, которые принесли Эстонии успех.