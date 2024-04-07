Эркки Кельдо: в Рийгикогу развернулась борьба за две совершенно разные Эстонии

«Мы упорно трудились и за более чем 30 лет построили здесь, в одном из дальних уголков Европы, внушительную крепость, которая может служить примером для других. Крепость, где у каждого есть возможность получить хорошее образование, реализовать свой потенциал, построить дом и чувствовать себя в безопасности. Но мы не чувствовали бы себя и вполовину так безопасно, если бы были одни и без союзников», - сказал Кельдо.

По его словам, Партия реформ хочет продолжить этот путь, который был пройден страной после восстановления независимости.

«Мы выступаем за открытую, дружественную, процветающую и ориентированную на западные ценности Эстонию. Мы хотим, чтобы Эстония была хорошим партнером и примером для наших друзей и союзников», - сказал Кельдо.

Среди решений, за последнее время принятых в Рийгикогу по инициативе Партии реформ, он особо выделил, что со следующего года будет восстановлена простая и единая налоговая система, которая принесла Эстонии успех и позволит оставлять людям больше заработанных денег, до 1362 евро в год.