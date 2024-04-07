Воздушная масса из Африки принесет в Эстонию летние температуры

По данным Агентство окружающей среды, в ночь на вторник ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи в Вирумаа, а в Южной Эстонии утром местами пройдут ливни. В некоторых местах возможен туман. Ветер западный и юго-западный 3-8, на побережье Вирумаа в начале ночи порывами до 11 м/с. К утру ветер станет переменчивым со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха составит от 1 до 5, в Южной Эстонии до 8 градусов.

В дневное время во вторник ожидается небольшая и переменная облачность. В Южной Эстонии местами пройдут ливни. Преобладающим будет восточный ветер 1-7 м/с, вечером ветер повернет на юго-восток и немного усилится. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов, на побережье во многих местах от 8 до 14 градусов.

В ночь на среду ожидается небольшая и переменная облачность без значительных осадков. Ветер южный и юго-восточный 4-10 м/с. Утром на островах ветер повернет на юг и запад и усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов, на побережье местами до 5 градусов. В среду на островах усилится облачность. Во многих местах пройдет дождь, возможна гроза.

Вечером с запада облачность начнет рассеиваться, и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 13 м/с. Вечером с островов начнет усиливаться юго-западный ветер 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит от 16 до 22 градусов, в Восточной Эстонии до 24, на островах и западном побережье от 8 до 15 градусов. Вечером температура снизится.

В ночь на четверг ожидается ясная и небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 17, на северном побережье до 21 м/с. Температура воздуха составит от 3 до 7 градусов. В утреннее время в четверг ожидается небольшая облачность без осадков, но после обеда облачность увеличится. На острова придут дожди, которые распространятся на восток по материку. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 17, на побережье до 21 м/с. Температура воздуха составит от 6 до 12 градусов.