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«Сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем»: выяснилась причина сбоев во вступительных тестах

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Компьютерный класс.
Компьютерный класс. Фото: Margus Ansu

Вчера состоялись совместные тесты семи гимназий Таллинна и Харьюмаа. Однако ученики не смогли выполнить задания до конца, поскольку в экзаменационной информационной системе (EIS) произошел технический сбой. Министерство образования и науки объясняет причины сбоя в системе.

Руководитель отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммаль сказал, что вступительные тесты были организованы государственными гимназиями, а не Департаментом по делам образования и молодежи.

«Техническая проблема была вызвана тем, что система EIS не справлялась с одновременным проведением нескольких тестов, что привело к перегрузке системы», - сказал Труммаль.

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