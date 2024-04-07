Вчера состоялись совместные тесты семи гимназий Таллинна и Харьюмаа. Однако ученики не смогли выполнить задания до конца, поскольку в экзаменационной информационной системе (EIS) произошел технический сбой. Министерство образования и науки объясняет причины сбоя в системе.
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«Сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем»: выяснилась причина сбоев во вступительных тестах
Руководитель отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммаль сказал, что вступительные тесты были организованы государственными гимназиями, а не Департаментом по делам образования и молодежи.