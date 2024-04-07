В воскресенье вечером посетителям тартуского Kaubamaja пришлось покинуть здание, поскольку из-за угрозы взрыва здание неожиданно окружили полицейские и спасательные машины.
Полиция эвакуировала людей из тартуского Kaubamaja из-за угрозы взрыва
Вокруг тартуского Kaubamaja в воскресенье вечером было множество машин с мигалками, были видны полицейские и спасатели, которые, однако, не давали комментариев по поводу происходящего.
«Мы получили вызов, что всех необходимо эвакуировать. На данный момент я не могу подробнее рассказать, в чем дело», - сказал один из полицейских напротив павильонов с цветами.
У входа напротив открытой парковки Kaubamaja полицейские также были немногословны: «Все можно наблюдать и с расстояния в 25 метров. На данный момент мы тоже не можем ничего сказать».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов объяснила, что в Kaubamaja по телефону поступила угроза взрыва, и поэтому сразу началась эвакуация людей.
«Когда здание будет пусто, саперы начнут искать бомбу. Пока ее не нашли», - сказала Анника Максимов в 18:00.