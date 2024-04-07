Полиция эвакуировала людей из тартуского Kaubamaja из-за угрозы взрыва

Вокруг тартуского Kaubamaja в воскресенье вечером было множество машин с мигалками, были видны полицейские и спасатели, которые, однако, не давали комментариев по поводу происходящего.

«Мы получили вызов, что всех необходимо эвакуировать. На данный момент я не могу подробнее рассказать, в чем дело», - сказал один из полицейских напротив павильонов с цветами.

У входа напротив открытой парковки Kaubamaja полицейские также были немногословны: «Все можно наблюдать и с расстояния в 25 метров. На данный момент мы тоже не можем ничего сказать».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов объяснила, что в Kaubamaja по телефону поступила угроза взрыва, и поэтому сразу началась эвакуация людей.

«Когда здание будет пусто, саперы начнут искать бомбу. Пока ее не нашли», - сказала Анника Максимов в 18:00.