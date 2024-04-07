Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что в случае переизбрания сможет завершить войну в Украине за 24 часа. По утверждениям, его секретный план предполагает уступку территории Украины России, рассказали источники The Washington Post.
Для подписчиков
План Трампа по прекращению войны – отдать Крым и Донбасс
В частности, Трамп планировал бы добиться мира, оказывая давление на украинское руководство с целью уступки оккупированных Крыма и Донбасса, сказали люди, обсуждавшие вопрос с Трампом или его советниками.