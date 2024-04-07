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План Трампа по прекращению войны – отдать Крым и Донбасс

rus.postimees.ee
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Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Висконсине.
Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Висконсине. Фото: SCOTT OLSON

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что в случае переизбрания сможет завершить войну в Украине за 24 часа. По утверждениям, его секретный план предполагает уступку территории Украины России, рассказали источники The Washington Post.

В частности, Трамп планировал бы добиться мира, оказывая давление на украинское руководство с целью уступки оккупированных Крыма и Донбасса, сказали люди, обсуждавшие вопрос с Трампом или его советниками.

Трамп якобы заявил в частных беседах, что как Россия, так и Украина хотят сохранить лицо, они ищут выход и что жителям некоторых регионов Украины нормально быть частью России, пишет Washington Post.

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