Представительство Medicum в центре города начнет прием пациентов 8 апреля по 14 медицинским специальностям при поддержке многих известных врачей. Это позволяет Medicum создать для пациентов более удобный путь к здоровью в центре Таллинна.
Medicum открывает в Таллинне центр специализированной и семейной медицины
Исполнительный директор Medicum Тынис Аллик отметил, что по оценке Medicum, пациенты должны иметь возможность получать как можно больше необходимых им услуг в одном месте. Это экономит время и нервы пациентов во время лечения.
«Отличительным преимуществом Medicum по-прежнему является возможность предоставлять услуги семейной медицины, специализированной врачебной помощи, восстановительного лечения и диагностики в одном учреждении и обеспечивать пациентам удобный путь к здоровью, - пояснил Аллик. - Удобное расположение и более широкий выбор врачей-специалистов в центре Таллинна - это наше стратегическое решение быть еще ближе к пациентам, работающим или живущим в центре города, с более широким доступом к врачебной помощи».
По мнению Аллика, проект поможет медицинскому предприятию сохранить позиции Medicum в условиях растущей конкуренции в сфере частного здравоохранения.
По проекту, в представительстве Medicum в центре города откроются кабинеты здоровья сердца и мужского здоровья с широким спектром возможностей функциональной диагностики. В центре также имеются женская консультация, кабинеты дерматолога и криотерапии, кабинеты лечения вен, отоларинголога, хирурга, ортопеда, ревматолога и эндокринолога.
В представительстве проводят ультразвуковые и рентгенологические исследования, а также берут лабораторные анализы у пациентов, направленных из других учреждений. Более подробную информацию о лечебной работе и специалистах можно найти на обновленном сайте www.medicum.ee, записаться на прием можно также на сайте www.registratuur.ee. Представительство Medicum в центре города расположено на 5-м этаже торгового центра Stockmann в Таллинне.
В представительстве Medicum в центре города начнет работу женская консультация, где женским здоровьем занимаются гинекологи и акушерки, а в качестве новой услуги будет предложено консультирование молодежи, консультирование беременных в кризисной ситуации, также в ближайшее время откроет двери кабинет здоровья груди. Вместе с другими известными коллегами женщин будет консультировать гинеколог Эдда Вяйн.
«Я считаю важным, чтобы людям была доступна медицинская помощь, чтобы никто не остался один на один со своей проблемой или вопросом, а мог быстро получить соответствующую консультацию и лечение. Консультирование пациентов в различных частных клиниках дает мне новую энергию», - сказала Эдда Вяйн.
Психиатр Катрин Каарма присоединилась к команде специалистов по душевному здоровью, недавно сформированной в представительстве Medicum в центре города, в которую входят психиатры, сестры душевного здоровья, клинический психолог и психотерапевт.
«Я уверена, что в Medicum мы будем способствовать выздоровлению пациентов в качестве эффективной команды специалистов по душевному здоровью с разными специальными навыками. Также жду возможности общения и сотрудничества с врачами других специальностей. Предложение работать рядом с домом в такой приверженной команде перевесило мое желание вести индивидуальную практику в качестве частного врача», - пояснила Каарма.
Андрес Рейнолд, кардиолог кардиологического центра Восточно-Таллиннской центральной больницы, также будет консультировать пациентов в представительстве Medicum в центре города. «Небольшая дополнительная нагрузка в привлекательной клинике с диагностическими возможностями ради более комплексного сотрудничества с кардиологическим центром Восточно-Таллиннской центральной больницы кажется мне правильным шагом», - считает кардиолог Андрес Рейнольд.
В представительстве в центре города также начнут принимать пациентов две команды семейной медицины, ранее работавшие в представительстве Medicum в районе Садама, и, в связи с этим оказание врачебной помощи будет перенесено из представительства Садама в центр города.
Семейные врачи доктор Басулина и доктор Ряхми начнут прием пациентов в представительстве в центре города с 8 апреля. В представительстве в центре города достаточно места для четырех команд семейных врачей.
«Все врачи, работающие в нашем представительстве в центре города, имеют многолетний профессиональный опыт и знания. Их поддерживают различные специалисты, а также сформированные по многим направлениям команды по лечению, которые работают вместе на благо пациентов. Важным дополнительным преимуществом является сотрудничество врачей-специалистов с физиотерапевтами, работающими в представительстве», - добавил Аллик.
Medicum является крупнейшим в Эстонии учреждением здравоохранения, оказывающим общую и специализированную внебольничную врачебную помощь. Medicum помогает создавать более здоровое сообщество, предоставляя комплексный и ориентированный на человека путь к здоровью.