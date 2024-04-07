Medicum открывает в Таллинне центр специализированной и семейной медицины

В представительстве Medicum в центре города начнет работу женская консультация, где женским здоровьем занимаются гинекологи и акушерки, а в качестве новой услуги будет предложено консультирование молодежи, консультирование беременных в кризисной ситуации, также в ближайшее время откроет двери кабинет здоровья груди. Вместе с другими известными коллегами женщин будет консультировать гинеколог Эдда Вяйн.

«Я считаю важным, чтобы людям была доступна медицинская помощь, чтобы никто не остался один на один со своей проблемой или вопросом, а мог быстро получить соответствующую консультацию и лечение. Консультирование пациентов в различных частных клиниках дает мне новую энергию», - сказала Эдда Вяйн.

Психиатр Катрин Каарма присоединилась к команде специалистов по душевному здоровью, недавно сформированной в представительстве Medicum в центре города, в которую входят психиатры, сестры душевного здоровья, клинический психолог и психотерапевт.

«Я уверена, что в Medicum мы будем способствовать выздоровлению пациентов в качестве эффективной команды специалистов по душевному здоровью с разными специальными навыками. Также жду возможности общения и сотрудничества с врачами других специальностей. Предложение работать рядом с домом в такой приверженной команде перевесило мое желание вести индивидуальную практику в качестве частного врача», - пояснила Каарма.