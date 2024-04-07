Солнечное затмение: странное поведение животных, погоня за тенью и взгляд на корону – за чем будут следить ученые

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.

Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению будет следить весь мир - и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си. Мы будем вести видеотрансляцию затмения.

Для ученых четыре минуты, в течение которых тень от луны закроет Солнце, станут возможностью для всевозможных научных экспериментов.

Исследователи будут запускать ракеты по траектории движения тени, наблюдать в зоопарках за животными, посылать радиосигналы по всему миру и направлять в небо камеры и телескопы, пользуясь временной темнотой.

При этом результат таких исследований отнюдь не гарантирован - вспышка на Солнце или даже скромные облака могут разрушить планы ученых.

Спаривающиеся черепахи и дремлющие гориллы

Профессор Адам Хартстон-Роуз из Университета штата Северная Каролина собирается провести понедельник в зоопарке в Форт-Уорте, штат Техас.

Он будет наблюдать за поведением животных - от горилл до жирафов и галапагосских черепах, которые во время затмения 2017 года внезапно начали спариваться.

Многие животные, похоже, тревожно реагируют на внезапную темноту.

«В прошлый раз фламинго поступили необычно, - говорит он. - Когда затмение только начиналось, взрослые особи собрали птенцов в центре стаи и стали смотреть в небо, словно опасаясь, что оттуда появится хищник».

Черепаха Фото: Getty Images