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Миллиардный бизнес в голландском «Ида-Вирумаа» закрывается из-за землетрясений

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
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Перекачка газа в Амсвере, Северная Голландия.
Перекачка газа в Амсвере, Северная Голландия. Фото: PETER DEJONG/AP/Scanpix

Крупнейшее в Европе месторождение природного газа в провинции Гронинген на севере Голландии полностью закрывается: закачка газа вызвала землетрясения, которые нанесли ущерб собственности и людям в регионе. «Проблемы жителей Гронингена игнорировались на протяжении 30 лет. Государство просто руководствовалось деньгами», - сказал Хенк Эмменс, представитель исполнительной власти провинции.

Почему Нидерланды - богатое государство всеобщего благосостояния? Ответ прост: природный газ. На севере страны, в провинции Гронинген с ее 600 000 жителей, находится месторождение природного газа, которое также является крупнейшим в Европе. Этот регион известен в первую очередь благодаря природному газу и Гронингенскому университету, расположенному в центре провинции. Можно также провести параллели с восточной Финляндией, где сланцевая промышленность находится в упадке.

Прокачка газа началась в 1963 году, и за 60 лет провинция выкачала 2 246 миллиардов кубометров газа, принеся государству не менее 363 миллиардов евро. Гиганты по добыче ископаемого топлива Shell и ExxonMobil, чья дочерняя компания NAM эксплуатирует газовые месторождения и качает природный газ, тоже заработали на этом большие деньги. В регионе остается лишь пара процентов газовых доходов.

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