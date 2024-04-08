Миллиардный бизнес в голландском «Ида-Вирумаа» закрывается из-за землетрясений

Крупнейшее в Европе месторождение природного газа в провинции Гронинген на севере Голландии полностью закрывается: закачка газа вызвала землетрясения, которые нанесли ущерб собственности и людям в регионе. «Проблемы жителей Гронингена игнорировались на протяжении 30 лет. Государство просто руководствовалось деньгами», - сказал Хенк Эмменс, представитель исполнительной власти провинции.
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Почему Нидерланды - богатое государство всеобщего благосостояния? Ответ прост: природный газ. На севере страны, в провинции Гронинген с ее 600 000 жителей, находится месторождение природного газа, которое также является крупнейшим в Европе. Этот регион известен в первую очередь благодаря природному газу и Гронингенскому университету, расположенному в центре провинции. Можно также провести параллели с восточной Финляндией, где сланцевая промышленность находится в упадке.