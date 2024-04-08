Миллиардный бизнес в голландском «Ида-Вирумаа» закрывается из-за землетрясений

Почему Нидерланды - богатое государство всеобщего благосостояния? Ответ прост: природный газ. На севере страны, в провинции Гронинген с ее 600 000 жителей, находится месторождение природного газа, которое также является крупнейшим в Европе. Этот регион известен в первую очередь благодаря природному газу и Гронингенскому университету, расположенному в центре провинции. Можно также провести параллели с восточной Финляндией, где сланцевая промышленность находится в упадке.