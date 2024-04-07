Урмас Паэт надеется в Брюсселе на свой опыт, а Йоко Алендер на опыт Ансипа

Урмас Паэт, имеющий опыт работы в Европарламенте, сказал, что в текущей ситуации, когда Россия ведет себя очень агрессивно и представляет прямую угрозу Европе, все должны действовать, чтобы остановить эту страну. Он сказал, что одна из частей этой деятельности - работа Европейского парламента: «Это включает в себя убеждение других коллег в необходимости принятия определенных решений и действий. Это то, что нужно делать сегодня».