Вс, 7.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Урмас Паэт надеется в Брюсселе на свой опыт, а Йоко Алендер на опыт Ансипа

Мадис Вельтман
Copy
Фото: Pilt videost

Урмас Паэт считает, что его опыт пригодится в Европарламенте для решения самых важных на данный момент вопросов, касающихся безопасности всей Европы. В свою очередь, новичок в политике Йоко Алендер надеется на помощь Андруса Ансипа во время предвыборной кампании.

Урмас Паэт, имеющий опыт работы в Европарламенте, сказал, что в текущей ситуации, когда Россия ведет себя очень агрессивно и представляет прямую угрозу Европе, все должны действовать, чтобы остановить эту страну. Он сказал, что одна из частей этой деятельности - работа Европейского парламента: «Это включает в себя убеждение других коллег в необходимости принятия определенных решений и действий. Это то, что нужно делать сегодня».

Паэт добавил, что второй важный вопрос - обороноспособность самой Европы, которая сегодня далеко не на том уровне, на котором она должна быть. Он подтвердил, что развитие оборонной способности всей Европы является одной из самых важных задач, стоящих перед Европейским союзом и Европарламентом на следующие пять лет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх