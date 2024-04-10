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ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: ждать ли больших перемен?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Через два месяца пройдут очередные выборы в Европарламент. Может ли поменяться расклад сил? Кто укрепит позиции, а кто проиграет на фоне войны в Украине и проблем в экономике ЕС?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по вопросам экономики и геополитики Райво Варе. Следите за эфиром в 13:00!

  • Как может измениться баланс сил в Европе? 
  • Опасно ли усиление партий правого толка?  
  • Влияет ли на Европу предвыборная ситуация в США?
  • Как война в Украине отразится на итогах евровыборов?
  • Скажутся ли проблемы в экономике на раскладе сил?
  • Кто укрепит позиции на фоне роста стоимости жизни?
  • Кому будут отданы протестные голоса? 
  • Каковы основные вызовы предстоящих выборов?
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