Через два месяца пройдут очередные выборы в Европарламент. Может ли поменяться расклад сил? Кто укрепит позиции, а кто проиграет на фоне войны в Украине и проблем в экономике ЕС?
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: ждать ли больших перемен?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по вопросам экономики и геополитики Райво Варе. Следите за эфиром в 13:00!
- Как может измениться баланс сил в Европе?
- Опасно ли усиление партий правого толка?
- Влияет ли на Европу предвыборная ситуация в США?
- Как война в Украине отразится на итогах евровыборов?
- Скажутся ли проблемы в экономике на раскладе сил?
- Кто укрепит позиции на фоне роста стоимости жизни?
- Кому будут отданы протестные голоса?
- Каковы основные вызовы предстоящих выборов?