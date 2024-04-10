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ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Варе: Европа теряет крупный бизнес, реформисты расплатятся за отторжение Ансипа

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • ЕС придется затягивать пояса и больше брать в долг
  • Зеленая тематика перешагнула границы терпимости
  • Оборона, экономика и миграция – главные темы

Через два месяца пройдут очередные выборы в Европарламент. Может ли измениться расклад сил? Кто укрепит позиции, а кто проиграет на фоне войны в Украине и проблем в экономике ЕС?

На вопросы Rus.Postimees в прямом эфире ответил эксперт по вопросам экономики и геополитики Райво Варе

Фрагмент беседы:

– Вопрос стратегической автономии ЕС становится приоритетом. Означает ли это, что евроатлантическое сотрудничество отходит на второй план?

– Оно становится более жестким и технически более неудобным для ЕС. Значительная доля крупного бизнеса из Европы устремилась за океан. 

Европа теряет крупный бизнес. Это связано с энергетической составляющей и чрезмерным ужесточением зеленой повестки. В Европе решили очень быстро закручивать гайки. В результате люди теряют работу. И это станет одной из тем предстоящих выборов.

Почему крупный бизнес ЕС устремился за океан? Там существует определенная льготная система: 350 млрд долларов выделяется под технологии, которые помогут зеленому повороту. Поддержка от государства значительна, рынок тоже значительный. США ежегодно принимают больше всех в мире протекционистских мер. 

– Возможно ли появление в ЕС новых лидеров? Или на ключевых постах останутся прежние люди?

– На уровне комиссий особых изменений ожидать не следует. Новые потенциальные лидеры ЕС могут возникнуть на национальной основе. Они могут вырваться из общей серой массы, особенно если кто-то из политических сил их поддержит. Если смотреть на эстонские партийные списки, то там таких не видно.

– Новые лидеры ЕС, если и вырвутся вперед, то на протестных голосах?

– В первую очередь на протестных. Сложно вырваться на более рациональном и эффективном подходе. В политике эффективно разыгранное противостояние – это путь к победе.

– Куда уйдут протестные голоса в Европе в целом и в Эстонии в частности?

– В Европе в целом они частично отойдут крайне правым, причем уйдут от либералов и зеленых. И могут уйти от социал-демократов.

Что касается Эстонии, то сложно сказать. В связи с тем, что Партия реформ выдвинула на выборы сборную Б, так называемый второй эшелон, это означает, что они второй мандат не возьмут, а первый получит Урмас Паэт. И это цена за Андруса Ансипа – за его отторжение от выборов.

У социал-демократов есть возможность взять два мандата. Полагаю, что EKRE получит один мандат. У центристов больше всего голосов наберет Яна Тоом, неплохо выступит и Михаил Кылварт, но он не раз отмечал, что не заинтересован в работе в Европарламенте. Не верю, что «Ээсти 200» может набрать на мандат, у них сложная ситуация и нет личностей. Партия Isamaa может получить два мандата.

Сегодня протестный потенциал в Эстонии очень сильно разбросан, и нет такой фигуры, вокруг которой мог бы консолидироваться электорат, как это было в случае с Индреком Тарандом в 2009 году (собрал более 100 000 голосов в качестве независимого кандидатаприм.ред.).

– Ждать ли больших перемен после евровыборов? Как может измениться баланс сил в Европе?

– На экспертном уровне существует два противоречивых мнения. Согласно одному из них, на коне останутся наиболее крупные по численности фракции, частично доберут вес партии правого толка, а потеряют зеленые. Второй прогноз говорит о том, что правые даже больше наберут, а либералы больше потеряют. В этом случае может создаться новая ситуация, особенно если одновременно с либералами потеряют поддержку социал-демократы и зеленые. Крайним правым и правоцентристам (фракции EPP) придется сотрудничать, чтобы иметь большинство.

Это отразится на повестке дня. В контексте войны в Украине речь идет об увеличении технической, юридической и организационной готовности Европы к автономии в смысле обеспечения своей безопасности.

– Экономика Европы ставится на военные рельсы?

– Согласно подсчетам Bloomberg, за десять лет странам G7 придется вложить до 10 триллионов долларов в обеспечение безопасности. Это очень большие деньги!

Где их взять? Поскольку возможностей урезания других статей расходов практически нет, придется эти деньги занимать. В результате значительно возрастут государственные долги. Например, у Италии госдолг увеличится с 48% до 179% от ВВП. Фактически это означает повышение налоговой нагрузки. Если еще и процентные ставки сохранятся на относительно высоком уровне, то из госбюджетов придется выплачивать значительные суммы на укрепление обороноспособности.

Таким образом, Европе придется затягивать пояса и брать больше в долг. Думаю, что эта тема на выборах будет тоже затронута.

Фокусные темы предстоящих евровыборов – обороноспособность, экономическое благосостояние населения и миграция.

Сложно предугадать, во что выльются новые миграционные правила ЕС, но в любом случае речь идет об ужесточении этой политики.

Еще одна фокусная тема грядущих выборов – зеленая тематика, которая перешагнула границы терпимости для многих слоев населения ЕС.

Из этой тему пользу извлекают правые партии, которые не приветствуют зеленую повестку.

– Как усиление правых отразится на экономике ЕС?

– Будет больше протекционизма и изоляционизма.

– Оказывает ли предвыборная ситуация в США влияние на Европу?

– Безусловно! Сегодня все поняли, что Трамп может спокойно прийти к власти и усиление изоляционистской повестки дня неизбежно. Во-вторых, вся логика американцев строится на том, что они сильнее любого оппонента и любой страны, в том числе Китая. Считается, что все международные форматы им мешают осуществить свое преимущество.

Так называемых дивидендов мира, которые в послевоенное время Европа получила за счет того, что находилась за большой широкой спиной США в оборонных вопросах, больше не будет. Европе придется самим этим заниматься. Отсюда вопрос стратегической автономии ЕС, который озвучил президент Макрон.

Что из этого получится – большой вопрос. Если в вопросах экономики Европа продолжает оставаться большим центром, хотя и отстающим, то автономия в сфере обороноспособности – это серьезная проблема. Триллионы евро нужно не только найти, но и куда-то вложить с умом. Чтобы достичь нынешнего уровня обороноспособности, Европе, оказавшись одной, придется быть в догоняющих минимум 10 лет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ждать ли больших перемен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: ждать ли больших перемен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Tairo Lutter
  • Как может измениться баланс сил в Европе? 
  • Опасно ли усиление партий правого толка?  
  • Влияет ли на Европу предвыборная ситуация в США?
  • Как война в Украине отразится на итогах евровыборов?
  • Скажутся ли проблемы в экономике на раскладе сил?
  • Кто укрепит позиции на фоне роста стоимости жизни?
  • Кому будут отданы протестные голоса? 
  • Каковы основные вызовы предстоящих выборов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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