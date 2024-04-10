ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Варе: Европа теряет крупный бизнес, реформисты расплатятся за отторжение Ансипа

– Куда уйдут протестные голоса в Европе в целом и в Эстонии в частности?

– В Европе в целом они частично отойдут крайне правым, причем уйдут от либералов и зеленых. И могут уйти от социал-демократов.

Что касается Эстонии, то сложно сказать. В связи с тем, что Партия реформ выдвинула на выборы сборную Б, так называемый второй эшелон, это означает, что они второй мандат не возьмут, а первый получит Урмас Паэт. И это цена за Андруса Ансипа – за его отторжение от выборов.

У социал-демократов есть возможность взять два мандата. Полагаю, что EKRE получит один мандат. У центристов больше всего голосов наберет Яна Тоом, неплохо выступит и Михаил Кылварт, но он не раз отмечал, что не заинтересован в работе в Европарламенте. Не верю, что «Ээсти 200» может набрать на мандат, у них сложная ситуация и нет личностей. Партия Isamaa может получить два мандата.

Сегодня протестный потенциал в Эстонии очень сильно разбросан, и нет такой фигуры, вокруг которой мог бы консолидироваться электорат, как это было в случае с Индреком Тарандом в 2009 году (собрал более 100 000 голосов в качестве независимого кандидата – прим.ред.).

– Ждать ли больших перемен после евровыборов? Как может измениться баланс сил в Европе?