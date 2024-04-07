Новая реальность на рынке недвижимости Эстонии: миллиона евро уже недостаточно!

Самую дорогую квартиру можно найти в эксклюзивном жилом комплексе Meerhof, расположенном рядом с Певческим полем в Таллинне, где продается великолепное жилище с видом на море и город, площадью около 202 квадратных метров, расположенное на двух этажах. За нее просят целых 1,69 миллиона евро! С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Большинство роскошных домов находятся в центре Таллинна, и каждый из них уникален, так что, покупая недвижимость за большие деньги, не стоит бояться, что приобретешь что-то стандартное.

Поскольку инфляция остается высокой, можно предположить, что через несколько лет стоимость роскошных квартир будет составлять около пары миллионов евро.

Посмотрите, как выглядят миллионные квартиры, продаваемые в Эстонии, ЗДЕСЬ.