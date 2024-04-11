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Реформист Вильяр Яаму: Таллинну нужно больше вице-мэров

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Таллиннские коалиционные переговоры на финишной прямой. Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ). 

Фрагмент беседы:

– Кто станет мэром Таллинна?

– Мне это место еще не предлагали. К вечеру будет понятнее. Очевидно, что пост мэра займут социал-демократы. Евгений Осиновский – хороший кандидат. Он прекрасно руководил горсобранием Таллинна, действовал разумно.

– Как распределятся портфели вице-мэров? Если по два на каждого партнера, то не хватит...

– Будет один дополнительный портфель вице-мэра (до сих пор в Таллинне было 7 вице-мэровприм.ред.).

– Восемь портфелей вместо семи – разве это экономия для бюджета?

– Еще один вице-мэр – это небольшие расходы (с 1 апреля зарплата вице-мэров увеличилась до 7755 европрим.ред.). Нужно четкое разделение обязанностей по сферам, чтобы вице-мэры лучше справлялись со своей работой.

– Предполагается, что коммунальный портфель бывшего вице-мэра Владимира Света будет разделен на два?

– У меня такой информации пока нет. К вечеру мы станем мудрее.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: состоится ли смена коалиции в Таллинне? Комментирует Вильяр Яаму, Партия реформ
Студия Postimees: состоится ли смена коалиции в Таллинне? Комментирует Вильяр Яаму, Партия реформ Фото: Tairo Lutter
  • Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
  • Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
  • К чему привели споры о праве голоса неграждан? 
  • Найдены ли средства на покрытие новых обещаний? 
  • Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
  • За счет чего решено наполнять бюджет?
  • Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
  • Возможны ли коррективы в социальной политике города?
  • На чем решено экономить? Какие проекты закроются?
  • Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?
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