Таллиннские коалиционные переговоры на финишной прямой. Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?
Реформист Вильяр Яаму: Таллинну нужно больше вице-мэров
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ).
Фрагмент беседы:
– Кто станет мэром Таллинна?
– Мне это место еще не предлагали. К вечеру будет понятнее. Очевидно, что пост мэра займут социал-демократы. Евгений Осиновский – хороший кандидат. Он прекрасно руководил горсобранием Таллинна, действовал разумно.
– Как распределятся портфели вице-мэров? Если по два на каждого партнера, то не хватит...
– Будет один дополнительный портфель вице-мэра (до сих пор в Таллинне было 7 вице-мэров – прим.ред.).
– Восемь портфелей вместо семи – разве это экономия для бюджета?
– Еще один вице-мэр – это небольшие расходы (с 1 апреля зарплата вице-мэров увеличилась до 7755 евро – прим.ред.). Нужно четкое разделение обязанностей по сферам, чтобы вице-мэры лучше справлялись со своей работой.
– Предполагается, что коммунальный портфель бывшего вице-мэра Владимира Света будет разделен на два?
– У меня такой информации пока нет. К вечеру мы станем мудрее.
Подробнее в повторе!
- Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
- Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
- К чему привели споры о праве голоса неграждан?
- Найдены ли средства на покрытие новых обещаний?
- Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
- За счет чего решено наполнять бюджет?
- Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
- Возможны ли коррективы в социальной политике города?
- На чем решено экономить? Какие проекты закроются?
- Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?