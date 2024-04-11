Реформист Вильяр Яаму: Таллинну нужно больше вице-мэров

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ).

Фрагмент беседы:

– Кто станет мэром Таллинна?

– Мне это место еще не предлагали. К вечеру будет понятнее. Очевидно, что пост мэра займут социал-демократы. Евгений Осиновский – хороший кандидат. Он прекрасно руководил горсобранием Таллинна, действовал разумно.

– Как распределятся портфели вице-мэров? Если по два на каждого партнера, то не хватит...

– Будет один дополнительный портфель вице-мэра (до сих пор в Таллинне было 7 вице-мэров – прим.ред.).

– Восемь портфелей вместо семи – разве это экономия для бюджета?

– Еще один вице-мэр – это небольшие расходы (с 1 апреля зарплата вице-мэров увеличилась до 7755 евро – прим.ред.). Нужно четкое разделение обязанностей по сферам, чтобы вице-мэры лучше справлялись со своей работой.

– Предполагается, что коммунальный портфель бывшего вице-мэра Владимира Света будет разделен на два?

– У меня такой информации пока нет. К вечеру мы станем мудрее.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: состоится ли смена коалиции в Таллинне? Комментирует Вильяр Яаму, Партия реформ Фото: Tairo Lutter

Каковы основные итоги коалиционных переговоров?

Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?

К чему привели споры о праве голоса неграждан?

Найдены ли средства на покрытие новых обещаний?

Взятие дополнительных кредитов неизбежно?

За счет чего решено наполнять бюджет?

Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?

Возможны ли коррективы в социальной политике города?

На чем решено экономить? Какие проекты закроются?

Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?